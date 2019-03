М ладо семейство от Мичиган, САЩ, твърди, че домът им е обладан от зъл дух, след като забелязали дълбоки "лилави драскотини“ по лицето на 12-месечната си дъщеря. Семейството също успяло да заснеме полтъргайста на камерата в стаята на бебето им.

Хедър Броу и годеникът й Джош Хигинс поставят камерата, след като забелязват лилави драскотини по 12-месечната им дъщеря Лили. Те вярват, че това, което е запечатано на видеото единствено може да бъде обяснено като призрак.

