Продадоха емблематичната "плаваща врата" от "Титаник" за колосалните $718 750 на търг

Е дна забележителна дървена врата от историята на филма "Титаник" беше продадена за близо милион долара.

Heritage Auctions обяви в понеделник, че неотдавнашният търг Treasures From Planet Hollywood е събрал общо 15,68 милиона долара. Филмовият реквизит, продаден на търга, включваше също камшика на Харисън Форд от "Индиана Джоунс и Храмът на обречените" от 1984 г. , брадвата, която Джак Никълсън държеше в "Сиянието" от 1980 г. , и най-вече дървената врата, за която се хващат Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет в последните сцени на "Титаник" от 1997 г.

