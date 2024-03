Австралийски милиардер възражда мечтата си да създаде "Титаник" II

П овече от десетилетие австралийският милиардер Клайв Палмър е движещата сила зад плановете за построяването на "Титаник" II – реплика на злополучния кораб, потънал през 1912 г. с повече от 2200 души на борда.

Само около 700 оцеляха, създавайки историята на най-катастрофалното плаване в света – и една идея за милиардер, който се интересува от кораби и има пари за харчене.

Палмър за първи път стартира планове за "Титаник" II през 2012 г. и отново през 2018 г.

Шест години по-късно той го направи отново, подновявайки проекта по време на пресконференция в Операта в Сидни на фона на прочутото пристанище на града.

Когато за първи път споделя мечтата си да построи плаваща версия на "Титаник" преди повече от десетилетие, популярното мнение било, че той е достатъчно богат и ексцентричен, за да го направи.

Но пандемията спира проектът за милиони долари, тъй като пристанищата са затворени, а пътниците преосмислят риска да бъдат поставени под карантина в морето.

След като пандемията отминава и круизните кораби отново са в морето, Палмър каза, че моментът е подходящ да съживи мечтата си за "Титаник".

Clive Palmer has unveiled a new design of the Titanic II, over a decade since he first announced plans to build a replica of the world's most infamous cruise ship.



