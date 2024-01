Защо бутилките с шампанско от "Титаник" не са се взривили на дъното на океана

К огато през юни 2023 г. обреченият подводен апарат "Титан" се взриви, докато екипажът му се опитваше да изследва останките на "Титаник", хората започнаха да задават много въпроси за имплозията, включително защо самият "Титаник" не се е взривил, въпреки че е бил на по-голяма дълбочина.

"Спомняте ли си как миналата година подводницата "Титан" се сгромоляса, когато премина част от пътя, за да види останките на "Титаник"? При всичките им лоши указания за безопасност, все пак това беше титаниев корпус, който беше проектиран да издържи на такива дълбочини, това гласи един въпрос, зададен във Фейсбук групата Journal of Scientific Shitposting.

"И как така една обикновена стъклена бутилка, пълна с шампанско, не се е взривила?"

Защо никой никога не е намирал човешки останки в „Титаник“

На първо място, нека разгледаме причините за възникване на имплозии. Имплозиите са случаи, при които обектите се срутват сами върху себе си в резултат на разликата между вътрешното и външното налягане. Когато налягането стане твърде голямо, за да може корпусът на подводница да издържи, се получава силна имплозия, при която налягането вътре и вън от съда се изравнява.

Имплозии могат да се случат и на повърхността, стига вътрешността на обекта да има по-ниско налягане от външното, например чрез отстраняване на въздуха в резервоар, за да се създаде вакуум.

