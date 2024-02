"Непотопяемата" Вайълет Джесъп: Оцеляла от "Титаник" и други две корабокрушения

В айълет е родена на 2 октомври 1887 г. близо до град Баия Бланка в Аржентина. Дъщеря на ирландски имигранти Уилям и Катрин Джесъп, тя се премества в Англия на 16 години след смъртта на баща си. След като първоначално се записва в манастирско училище, Вайълет напуска, за да осигури пари за голямото си семейство, когато майка ѝ се разболява. Тя си осигурява работа като стюардеса на борда на кораба "Ориноко", пътуващ между Англия и Карибите.

Работи за White Star Line

През 1911 г. Вайълет се присъединява към White Star Line и получава работа на чисто новия водещ океански кораб на компанията „Олимпик“.

„Олимпик“ е първият от трите трансатлантически кораба „Олимпийска класа“, построени в Белфаст, за да бъде новият златен стандарт в луксозните трансатлантически пътувания.

Докато Вайълет била на "Олимпик", лайнерът се сблъсква с разрушителя на Кралския флот "Хауке" в Солент малко след като напуска Саутхемптън. "Олимпик" бил силно повреден и трябвало да бъде върнат в Белфаст за сериозен ремонт. Инцидентът струва на White Star цяло състояние, след като разследване установява, че компанията е виновна за сблъсъка. Това води не само до огромна сметка за ремонт и загуба на приходи, но и до голяма правна сметка.

Незабравима нощ

През 1912 г. на Вайълет е предложена позиция на току-що завършения "Титаник". Като оставим настрана спиращия сърцето сблъсък с "Хауке", тя се наслаждавала на времето си на „Олимпик“ и не желаела да напусне. Един приятел обаче я убедил, че това ще бъде фантастична възможност, така че Вайълет поела работата.

"Титаник" отплава от Саутхемптън на първото си плаване на 12 април 1915 г. В 23:40 вечерта на 14-ти април, Вайълет се готви да си легне, когато чува силен трясък, последван от скърцащ звук. Обличайки се бързо, тя отива да проучи шума и с ужас установява, че корабът се е ударил в айсберг. На Вайълет било казано да облече спасителната си жилетка и да се качи на горната палуба на кораба - както тя по-късно казва в мемоарите си - за да служи като пример на пътниците, които не могат да говорят английски за това как да се държат в криза.

В крайна сметка на Вайълет било наредено да влезе в спасителна лодка. Докато я спускали във водата, един от офицерите на кораба пъхнал в ръцете ѝ бебе. Лодката отплавала, а близо 1500 души загубиха живота си тази нощ.

Спасяването ѝ идва 3 часа по-късно с пристигането на кораба "Карпатия". Докато Вайълет стои на палубата, една жена грабнала бебето от ръцете ѝ и избягала. Няма данни какво се е случило с бебето. "Карпатия" отплава за Ню Йорк, където слизат оцелелите от катастрофата на "Титаник". Малко след това Вайълет се връща в Саутхемптън.

Вайълет отива на война

Две години по-късно избухва Първата световна война и Вайълет се записва в Британския червен кръст. Все още работеща като стюардеса, тя е назначена на "Британик". Корабът е реквизиран от Адмиралтейството през 1915 г., за да действа като болничен, превозващ ранени войници.

При четвъртото пътуване на "Британик" на 16 ноември 1916 г. той удря мина. Взривът наводнява кораба и той се накланя на една страна, докато потъва. Вайълет и колегите ѝ от екипажа се събират на палубата в очакване на заповедта да напуснат кораба. Въпреки че така и не е била издадена, спасителните лодки - в една от които била Вайълет - са спуснати във водата. Лодките били изтеглени към едно от гигантските въртящи се витла на "Британик", което се било издигнало от морето, докато корабът се накланял още повече настрани.

За ужас на онези, които го видели, спасителните лодки били разбити на парчета. Тогава Вайълет скочила от спасителната си лодка, получавайки сериозна травма на главата, след като се гмурнала в морето. За щастие тя била извадена от водата, след като капитанът на "Британик" наредил двигателите на кораба да спрат. За втори път Вайълет вижда как един от могъщите океански кораби на White Star Line потъва под вълните. „Бялата гордост на медицинския свят на океана“, спомня си по-късно Вайълет.

#ThroughHerEyes diary

След войната и по-късен живот

След войната Вайълет се връща на работа за White Star. За щастие кариерата ѝ след потъването на "Титаник" и "Британик" била блажено безпроблемна. Вайълет също е работила за Red Star Line и Royal Mail Line, преди да се оттегли в малка вила в Съфолк. „Непотопяемата“ Вайълет Джесъп починала от вродена сърдечна недостатъчност през 1971 г. на 83 години.

Други оцелели

Забележително е, че Вайълет не била единствената, която оцеляла на "Титаник", "Британик" и "Олимпик". Стокър Артър Прийст също бил на борда на трите кораба и не само оцеля, за да разкаже историята, но и оцелява при потъването на SS Donegal по време на войната и още два големи сблъсъка.

Също така на борда на "Титаник" бил наблюдателят Арчи Джуел. Той оцелял не само от "Титаник", но и от потъването на "Британик". За съжаление, Арчи починал по време на потъването на SS Donegal, когато бил ударен от немско торпедо през Първата световна война.

Една от най-забележителните истории за оцелели е тази на майстора пекар на "Титаник", Чарлз Джоугин. Той не само „яхнал“ "Титаник", вкопчвайки се във външния парапет около кърмата на кораба, докато той потъвал, но също така оцелял при температури от -2 градуса в продължение на два часа. Това се дължало на факта, че Джугин е бил пиян по това време.