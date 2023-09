Историята на Сюел - от богатство и трагедии до световно културно наследство

О тдалечеността на мястото, високо по склоновете на Андите, не било достатъчно необичайно за Braden Copper Company, за да започнат бизнеса си, след като видели потенциала да печелят толкова много. Миньорският град Сюел се намира над 2200 метра надморска височина и е толкова стръмен, че нито камиони, нито автомобили могат да преминат през него.

Тъй като било изключително трудно да се стигне до мястото, градските инженери на Сюел го проектирали около централно стълбище (Escalera Central), което се издига директно от железопътната гара в основата на града и минава през склона на хълма. След това има стълби и малки пътеки, по които могат да минават само пешеходци. Креативността на дизайна му спечелил името Ciudad de las Escaleras - „Градът на стълбите“.

