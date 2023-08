Ще повярвате в духове, след като посетите тези места

О т готически замъци и скърцащи имения до вековни гробища, които ужасяват всеки озовал се там след свечеряване, светът е пълен с места, които карат въображението ни да се развихри. Тук предприемаме вълнуваща обиколка из най-зловещите места в света. Прочетете, ако смеете.

Хотел Crescent, Арканзас, САЩ

#RevPit Countdown: Setting



Welcome to the historic Crescent Hotel! One of the most haunted hotels in USA. You’ll meet all the spirits that haunt the hallways. From Morris the cat to polite Theodora, there’s lots to keep you up at night.



Including one ghost terrorizing Rilee 👀 https://t.co/LcMKsfLkqh pic.twitter.com/xCjrFjQLC6 — Carey Blankenship-Kramer (@careyfblankensh) June 23, 2021



Когато научите зловещата история на хотел Crescent, няма да се учудите когато разберете, че той е определян като едно от най-обитаваните от духове места в Америка. Всичко започнало през 1886 г. когато хотелът отворил врати като шикозно място за заможни пътешественици. Но броят на посетителите рязко намалял и така мястото попаднало в ръцете на Норман Бейкър, псевдолекар на рак, чиито неефикасни „лечения“ оставили мнозина да умрат там от болестта. Хотелът все още работи, само че вече разчита на призрачната си репутация. Организират се различни събития, включително паранормални обиколки и вечери с истории за призраци в театъра на открито.

Бермудския триъгълник

A thread of mysterious things in the Bermuda Triangle pic.twitter.com/VKxU2XdGZS — French 🇫🇷 (@Mc_Phils) July 13, 2023



Прочутият Бермудски триъгълник озадачава учени и търсещите отговори повече от век. Тази територия, заобиколена от Бермудските острови и Южна Флорида, била мястото на мистериозни изчезвания през годините. Всъщност повече от 50 кораба и 20 самолета са изчезнали безследно именно там. Научните теории, свързани с така наречените „измамни вълни“ – гигантски вълни със силата да поглъщат цели кораби – изобилстват, но мнозина предпочитат да свържат мистерията със свръхестественото.

Хотел Lord Milner, Южна Африка



Този хотел от XIX-ти век има много предимства: гледка към скалистия регион Кару в Южна Африка, стаи с интериор от стария свят и история. По време на Англо-бурската война била превърната в щаб на командването на Cape Western. И сякаш една душа от тази епоха все още се броди из хотела. Говори се, че медицинска сестра на име Кейт, починала мистериозно в хотела, когато била само на 19 години. Живеела в малка стая в една от кулите на хотела. Посетители съобщават, че усещат странно присъствие и чуват особени шумове.

Марфа, Тексас, САЩ

Blue jet lightening



Taken by Matthew Griffiths on July 28, 2022 @ Marfa, Texas, USA pic.twitter.com/PciAIAOQ2y — TexN9ne (@TexN9ne) August 3, 2022



Малък пустинен град в Тексас може да изглежда като малко вероятен кандидат за списък на най-зловещите места в света. Но там си имат специфичен феномен, от който да ви настръхнат косите. Светлините Марфа - любопитни мъниста от ясни, цветни светлини, подскачащи по хоризонта – са се превърнали в част от местната легенда. Те са абсолютна мистерия, но това не пречи на хората да стигат до собствени заключения: някои казват, че това е дело на извънземни, други са убедени, че това са призраците на испанските конкистадори.

Замъкът Рутин, Уелс, Великобритания

Ruthin Castle is a medieval castle fortification in Wales, near the town of Ruthin in the Vale of Clwyd. It was constructed during the late 13th century (now a hotel & spa.) pic.twitter.com/qnB7NriVvF — ALWAYS LEARNING (@planetearthx2) August 18, 2021



Замъкът Рутин в Уелс, който води началото си още от 1200 г., преминал през ръцете на много крале през вековете (включително Хенри VIII). Днес хотелyт все още подходящ за кралски особи, с луксозен ресторант и спа център, посреща както живи, така и мъртви гости. Сред мъртвите е Лейди Грей, която се скита из залите и бойниците на замъка, екзекутирана за убийството на любовницата на съпруга си.

Хотел Стенли, Естес Парк, Колорадо, САЩ

Any Stephen King fans in the building? 👀😳



Read how the Stanley Hotel was the inspiration for the 1980 movie The Shining🔪: https://t.co/xX4d3TAB0n pic.twitter.com/pMXrdgTln6 — AccidentallyWesAnderson (@AccidentallyWA) July 26, 2023



Хотел Стенли е синоним на призраци и духове и е известен като вдъхновението за страховития роман на Стивън Кинг „Сиянието“ (1977). Гостите могат да се преживеят призрачни събития по време на някоя от нощните обиколки, които отвеждат посетителите в някои от най-страховитите кътчета на мястото. Стая 217 - наречена „Апартаментът на Стивън Кинг“, тъй като там отседнал писателят, е мястото, което най-много се свързва с паранормални дейности. Твърди се, че е дом на призрака на Елизабет Уилсън, камериерка, ранена по време на експлозия. Призрачни деца пък са виждани да хвърчат из коридорите на четвъртия етаж.

Пещерата на майка Шиптън и вкаменяващият кладенец, Нерсбъроу, Англия

#FolkloreSunday Mother Shipton, the famous English soothsayer was born during a violent thunderstorm in a cave near the River Nidd and named Ursula Sontheil. The cave, known as Mother Shipton’s Cave, is situated next to the Petrifying Well. https://t.co/jNgki0S221 pic.twitter.com/CkwCo68BRF — zteve t evans (@ztevetevans) April 2, 2023



Не е изненадващо, че една тъмна пещера с ехо може да има страховита природа, но тази има призрачна предистория, която да допълва картината.

The oldest paying visitor attraction in England is the petrifying well at Mother Shipton's Cave. For hundreds of years people have brought random objects to be left there and slowly turned into limestone by the dripping water, including teddy bears, bikes and socks. pic.twitter.com/7DbE5huPna — Banana Bread 🍄🏳️‍🌈🎵🏴 (@froogbanana) May 13, 2021

Твърди се, че това е родното място на съименничката на мястото - майка Шиптън, вещица и пророк, известна с предсказанията си на ключови събития като Големия пожар в Лондон и смъртта на кралете. Векове по-късно нейното зловещо обиталище и гъстата гора, в която се намира, очароват посетителите.

Странноприемница Русалка, Рай, Англия

A 12 mile cross country walk takes me to the Mermaid Inn in Rye, Sussex, England. Elizabeth I sank a few cold ones here. It is haunted. pic.twitter.com/2pYN5CIxKE — Bryan-1066 (@Bryan15106503) April 15, 2021



Не е голяма изненада, да откриете обитавана от духове странноприемница в средновековния град Рай пълен с вековни кръчми и криволичещи калдъръмени улички. Най-зловеща обаче е „Русалка“, чиито изби датират точно от 1156 г. и чиито облицовани с дърво и боядисани стаи изглеждат като най-подходящото място, на което да се спотайва някой призрак... или пък два. Най-обитаваните от духове стаи са 16 и 17. За тях има разкази за движещи се мебели, призрачен хлад и усещане, че някой те наблюдава.