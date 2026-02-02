„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

Какво да очакваме от номинациите за БАФТА

Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

Лияна: Не искам повече моят свят да бъде докосван от „нечисти ръце“

Bad Bunny, пуерториканският музикант и артист с непрекъснато променящ се образ, влезе в историята като първия изпълнител в 68-годишната история на наградите „Грами“, спечелил отличието за албум на годината с проект, изцяло изпълнен на испански език, съобщава ВВС.

"Вън ICE": Звезди заклеймиха имиграционните власти в САЩ на церемонията "Грами"

Той беше отличен за шестия си студиен албум Debí Tirar Mas Fotos – личен и емоционален разказ, който изследва корените и развитието на латино музиката. Проектът надделя над албуми на Лейди Гага, Кендрик Ламар и Сабрина Карпентър в най-престижната категория на церемонията.

31-годишният изпълнител, който следващата седмица ще бъде хедлайнер на шоуто в полувремето на Супербоул, посвети наградата си на имигрантите. С това той постави финален акцент на вечер, в която множество артисти открито се обявиха срещу настоящите мерки на американската администрация по отношение на имиграцията.

Bad Bunny teared up after winning the #GRAMMY for 'Album of the Year'



'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' makes history as the first all-Spanish language 'Album of the Year' winner in #GRAMMYs history. pic.twitter.com/5NskHoTz15 — Kurrco (@Kurrco) February 2, 2026

Сред тях беше и британската певица Оливия Дийн, която беше обявена за най-добър нов изпълнител.

„Тук съм като внучка на имигрант“, каза тя, като разкри, че баба ѝ Кармен е част от поколението Уиндруш. „Аз съм продукт на смелостта и вярвам, че тези хора заслужават да бъдат чествани. Ние сме нищо един без друг.“

Olivia Dean with her new #Grammy for Best New Artist. ❤️ pic.twitter.com/9qR7JMjq3C — Variety (@Variety) February 2, 2026

Звезди като Келани, Глория Естефан и Били Айлиш също изразиха подкрепата си за имигрантските общности, а няколко знаменитости се появиха на червения килим със значки с надпис „Ледът е вън“.

Bad Bunny, чието истинско име е Бенито Окасио, изглеждаше искрено шокиран, когато Хари Стайлс произнесе името му като победител в категорията „Албум на годината“. Отне му няколко минути, за да се съвземе, преди да се качи на сцената.

Със сълзи в очите той посвети отличието „на всички хора, които са били принудени да напуснат дома си, земята си и страната си, за да следват мечтите си“. По-рано през вечерта, при получаването на наградата за най-добър албум с градска музика, посланието му беше още по-пряко.

„Преди да благодаря на Бог, ще кажа „ICE““, заяви той, визирайки Имиграционната и митническа служба на САЩ, на фона на седмици на напрежение в Минеаполис, включително смъртта на двама цивилни.

„Ние не сме диваци, не сме животни, не сме извънземни. Ние сме хора и сме американци.“

Billie Eilish says "f*ck ice" during her #Grammys acceptance speech: "Nobody is illegal on stolen land. We need to keep fighting and speaking up. Our voices do matter." pic.twitter.com/Sz1um3afYJ — Variety (@Variety) February 2, 2026

Били Айлиш, която спечели наградата за песен на годината с „Wildflower“, също коментира настоящите сътресения в Съединените щати.

„Наистина е много трудно да знам какво да кажа и какво да направя в този момент“, призна тя. „Но чувствам, че трябва да продължим да се борим, да говорим и да протестираме. Гласовете ни имат значение, а хората имат значение.“

„Wildflower“, хит от третия ѝ албум Hit Me Hard And Soft, се превърна в третата песен на Айлиш, спечелила „Грами“ за песен на годината през това десетилетие. Преди това тя триумфира през 2020 г. с „Bad Guy“ и през 2021 г. с баладата „Everything I Wanted“.

Puerto Rican artist Bad Bunny took home the Grammy for Album of the Year for "DeBÍ TiRAR MáS FOToS."



The win comes just a week before he is set to perform at this year's Super Bowl.



Read more: https://t.co/lZCVA3QcTI pic.twitter.com/0aDBBMuBBL — ABC News (@ABC) February 2, 2026

По-рано на церемонията Кендрик Ламар спечели наградата за най-добър рап албум с GNX, като по този начин изпревари Jay-Z и се превърна в рапъра с най-много награди „Грами“ – общо 26.

По-късно вечерта той добави и 27-ия си трофей, след като спечели наградата за албум на годината за Luther – проникновен дует с R&B певицата SZA.

Победата беше белязана от няколко объркващи минути на сцената в зала Crypto.com Arena в Лос Анджелис.

Шер, която беше отличена с награда за цялостен принос, напусна сцената, без да прочете номинираните, след което се затрудни да обяви победителя.

„Казаха ми, че всичко ще бъде на екрана“, заяви тя, преди да отвори плика и да прочете погрешно картичката. За кратко изглеждаше, че наградата отива при покойния соул изпълнител Лутър Вандрос, чиито вокали са семплирани в песента на Ламар. Рапърът прие ситуацията спокойно и отдаде почит на Вандрос от сцената.

Cher suffered a mishap on stage before she was slated to announce Record of the Year. 🫢 📸: CBS pic.twitter.com/r85C8MYTlc — Page Six (@PageSix) February 2, 2026

„Трябва да не бързам, защото той е един от любимите ми изпълнители за всички времена“, каза Ламар и разкри, че е проронил „сълза“, когато е получил разрешение да използва вокалите му.

„Казаха: „Без ругатни обаче“. Това беше единственото условие. Не можехме да го ругаем.“

Присъединявайки се към него на сцената, SZA също коментира политическия климат: „Моля ви, не се отчайвайте. Знам, че времената са страшни, но трябва да си вярваме един на друг.“

„Ние не се управляваме от правителството, а от Бог.“

Lola Young accepting her #GRAMMYs trophy for Best Pop Solo Performance. pic.twitter.com/dy4jY2X4AN — Pop Crave (@PopCrave) February 2, 2026

Лондончанката Лола Йънг спечели наградата за най-добро поп изпълнение със своя пробивен сингъл Messy, докато Mayhem на Лейди Гага беше обявен за най-добър поп албум.

Певицата се втурна към сцената, за да приеме, със затаен дъх, своя 16-и златен грамофон. „Всеки път, когато съм тук, все още изпитвам нужда да се ощипя“, сподели тя.

Гага използва речта си и за призив към жените в музикалната индустрия да отстояват творческата си визия.

„Знам, че понякога, когато си в студиото с куп момчета, може да бъде трудно“, каза тя. „Призовавам ви да се борите за песните си, да се борите за себе си като продуценти и да се уверите, че гласът ви е чут.“

Bad Bunny си тръгна с общо три награди – важен момент за латино музиката, която дълги години оставаше в периферията на англоезичната музикална индустрия.

Навлизането на стрийминг платформите обаче помогна за преодоляването на езиковите бариери, а Bad Bunny се превърна в един от основните бенефициенти на тази промяна. Миналата година той беше най-слушаният изпълнител в Spotify с впечатляващите 19,8 милиарда стрийминга.

При получаването на наградата за албум на годината той отново се върна към темите за скръбта и загубата, които стоят в основата на последния му албум, чието заглавие се превежда като „Трябваше да направя повече снимки“.

„За всички хора, които са загубили близък човек и са били принудени да продължат напред с огромна сила – тази награда е за вас“, каза той на испански.

Неделната церемония беше оживена и от редица запомнящи се музикални изпълнения. K-pop идолката Розе и поп звездата Бруно Марс изпълниха рок версия на мегахита си APT, номиниран за три награди, включително за песен на годината.

Водещият Тревър Ноа отбеляза, че песента е вдъхновена от южнокорейска игра с пиене, чиито правила са значително по-сложни от американските. „В Америка всеки път, когато пуснеш новините, пиеш“, пошегува се той.

Sabrina Carpenter took us on SCA for her opening performance of "Manchild" at the 2026 GRAMMYs. 📸: REUTERS; Chris Pizzello/Invision/AP pic.twitter.com/kxuCZV3xCI — Page Six (@PageSix) February 2, 2026

Сабрина Карпентър представи второто си изпълнение за вечерта с разширена версия на своя хит номер едно Manchild. Тя се появи на сцената, облечена като стюардеса, танцувайки върху багажни ленти и „управлявайки“ мъжки танцьори, дегизирани като товарачи. Изпълнението завърши с гълъб в ръцете ѝ, преди тя да се издигне във въздуха.

И осемте номинирани за най-добър нов изпълнител получиха възможност да се изявят в специален сегмент, посветен на „новоизгряващите таланти, които определят духа на времето в музиката“.

Сред тях беше и Лола Йънг, която изпълни соло пиано версия на наградения си хит Messy. Това беше първото ѝ телевизионно изпълнение, откакто миналата година си взе продължителна пауза, за да се погрижи за психическото и физическото си здраве.

Към нея се присъединиха шестчленната момичешка група Katseye с вирусния хит Gnarly; нюйоркският инди изпълнител Sombr, облечен в блестящ гащеризон за изпълнението си на 12 to 12; както и самата Дийн, която „предсказа“ победата си с енергично изпълнение на Man I Need.

Джъстин Бийбър представи сингъла си Yukon в крайно опростена форма – буквално по боксерки и чорапи, с китара през рамо.

Justin Bieber delivers a sultry performance of “Yukon” at the #Grammys wearing only gym shorts and socks, as Hailey Bieber watches from the crowd. pic.twitter.com/11VVp1QA1N — Variety (@Variety) February 2, 2026

Бруно Марс избра противоположния подход, появявайки се в изцяло ушит по мярка червен костюм, докато изпълняваше с лекота последния си сингъл „I Just Might“.

Лейди Гага впечатли със сложен костюм, наподобяващ абажур или клетка за птици, за електронна версия на Abracadabra.

Кънтри легендата Реба Макинтайър дебютира на сцената на „Грами“ с изпълнение на Trailblazer по време на сегмента In Memoriam, който отдаде почит на Джими Клиф, Кони Франсис, Гуен Макрей, Рой Айърс и други.

Брус Спрингстийн записа специален трибют към Брайън Уилсън от The Beach Boys, а Чака Хан отдаде почит на пионера на фънка Слай Стоун.

Метъл иконата Ози Озбърн беше почетен със самостоятелен трибют, в който участваха Пост Малоун, Слаш и Дъф Маккаган от Guns N’ Roses, както и барабанистът на Red Hot Chili Peppers Чад Смит. Заедно те изпълниха класиката на Black Sabbath – War Pigs.

От публиката наблюдаваха съпругата на Озбърн – Шарън, както и децата му Джак и Кели.

Финалът на вечерта беше белязан от емоционалното участие на Лорин Хил, която отдаде почит на Анджи Стоун, Роберта Флак и R&B звездата Д’Анджело.

„Д и аз никога не успяхме да направим това заедно на сцената“, каза тя, представяйки Nothing Even Matters – дует с Д’Анджело от носителя на „Грами“ албум The Miseducation of Lauryn Hill.

If anyone missed that incredible tribute for D'Angelo and Roberta Flack by Ms. Lauryn Hill and a slew of other incredible musicians 🔥

pic.twitter.com/ZCUWxxlRGn — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) February 2, 2026

След това към нея се присъединиха Чака Хан, Джон Батист, Уайкълф Джийн и Джон Леджънд за попури от хитове на Флак, завършващо с празнична версия на Killing Me Softly – песента, която Хил изведе до върха с The Fugees през 1996 г.

През последните години основната церемония на наградите „Грами“ поставя по-силен акцент върху музикалните изпълнения, отколкото върху самите отличия и речи. Тази година в рамките на тричасовото телевизионно събитие бяха връчени едва девет награди.

Останалите 86 бяха раздадени по-рано през деня в рамките на т.нар. „премиерна церемония“.

Сред победителите там бяха и британските изпълнители Yungblud, FKA Twigs и The Cure.