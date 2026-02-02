Любопитно

„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

Bad Bunny си тръгна с общо три награди – важен момент за латино музиката, която дълги години оставаше в периферията на англоезичната музикална индустрия

2 февруари 2026, 09:31
Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)

Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)

"Вън ICE": Звезди заклеймиха имиграционните власти в САЩ на церемонията "Грами"
Лияна: Не искам повече моят свят да бъде докосван от „нечисти ръце“

Лияна: Не искам повече моят свят да бъде докосван от „нечисти ръце“
Дара ще представи България на

Дара ще представи България на "Евровизия 2026"
Бруклин Бекъм качи пикантна снимка на Никола Пелц насред семейната вражда

Бруклин Бекъм качи пикантна снимка на Никола Пелц насред семейната вражда
Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос
Какво да очакваме от номинациите за БАФТА

Какво да очакваме от номинациите за БАФТА
Попфолк певецът Азис се омъжи в САЩ

Попфолк певецът Азис се омъжи в САЩ

Bad Bunny, пуерториканският музикант и артист с непрекъснато променящ се образ, влезе в историята като първия изпълнител в 68-годишната история на наградите „Грами“, спечелил отличието за албум на годината с проект, изцяло изпълнен на испански език, съобщава ВВС.

"Вън ICE": Звезди заклеймиха имиграционните власти в САЩ на церемонията "Грами"

Той беше отличен за шестия си студиен албум Debí Tirar Mas Fotos – личен и емоционален разказ, който изследва корените и развитието на латино музиката. Проектът надделя над албуми на Лейди Гага, Кендрик Ламар и Сабрина Карпентър в най-престижната категория на церемонията.

31-годишният изпълнител, който следващата седмица ще бъде хедлайнер на шоуто в полувремето на Супербоул, посвети наградата си на имигрантите. С това той постави финален акцент на вечер, в която множество артисти открито се обявиха срещу настоящите мерки на американската администрация по отношение на имиграцията.

Сред тях беше и британската певица Оливия Дийн, която беше обявена за най-добър нов изпълнител.

„Тук съм като внучка на имигрант“, каза тя, като разкри, че баба ѝ Кармен е част от поколението Уиндруш. „Аз съм продукт на смелостта и вярвам, че тези хора заслужават да бъдат чествани. Ние сме нищо един без друг.“

Звезди като Келани, Глория Естефан и Били Айлиш също изразиха подкрепата си за имигрантските общности, а няколко знаменитости се появиха на червения килим със значки с надпис „Ледът е вън“.

Bad Bunny, чието истинско име е Бенито Окасио, изглеждаше искрено шокиран, когато Хари Стайлс произнесе името му като победител в категорията „Албум на годината“. Отне му няколко минути, за да се съвземе, преди да се качи на сцената.

Със сълзи в очите той посвети отличието „на всички хора, които са били принудени да напуснат дома си, земята си и страната си, за да следват мечтите си“. По-рано през вечерта, при получаването на наградата за най-добър албум с градска музика, посланието му беше още по-пряко.

„Преди да благодаря на Бог, ще кажа „ICE““, заяви той, визирайки Имиграционната и митническа служба на САЩ, на фона на седмици на напрежение в Минеаполис, включително смъртта на двама цивилни.

„Ние не сме диваци, не сме животни, не сме извънземни. Ние сме хора и сме американци.“

Били Айлиш, която спечели наградата за песен на годината с „Wildflower“, също коментира настоящите сътресения в Съединените щати.

„Наистина е много трудно да знам какво да кажа и какво да направя в този момент“, призна тя. „Но чувствам, че трябва да продължим да се борим, да говорим и да протестираме. Гласовете ни имат значение, а хората имат значение.“

„Wildflower“, хит от третия ѝ албум Hit Me Hard And Soft, се превърна в третата песен на Айлиш, спечелила „Грами“ за песен на годината през това десетилетие. Преди това тя триумфира през 2020 г. с „Bad Guy“ и през 2021 г. с баладата „Everything I Wanted“.

По-рано на церемонията Кендрик Ламар спечели наградата за най-добър рап албум с GNX, като по този начин изпревари Jay-Z и се превърна в рапъра с най-много награди „Грами“ – общо 26.

По-късно вечерта той добави и 27-ия си трофей, след като спечели наградата за албум на годината за Luther – проникновен дует с R&B певицата SZA.

Победата беше белязана от няколко объркващи минути на сцената в зала Crypto.com Arena в Лос Анджелис.

Шер, която беше отличена с награда за цялостен принос, напусна сцената, без да прочете номинираните, след което се затрудни да обяви победителя.

„Казаха ми, че всичко ще бъде на екрана“, заяви тя, преди да отвори плика и да прочете погрешно картичката. За кратко изглеждаше, че наградата отива при покойния соул изпълнител Лутър Вандрос, чиито вокали са семплирани в песента на Ламар. Рапърът прие ситуацията спокойно и отдаде почит на Вандрос от сцената.

„Трябва да не бързам, защото той е един от любимите ми изпълнители за всички времена“, каза Ламар и разкри, че е проронил „сълза“, когато е получил разрешение да използва вокалите му.

„Казаха: „Без ругатни обаче“. Това беше единственото условие. Не можехме да го ругаем.“

Присъединявайки се към него на сцената, SZA също коментира политическия климат: „Моля ви, не се отчайвайте. Знам, че времената са страшни, но трябва да си вярваме един на друг.“

„Ние не се управляваме от правителството, а от Бог.“

Лондончанката Лола Йънг спечели наградата за най-добро поп изпълнение със своя пробивен сингъл Messy, докато Mayhem на Лейди Гага беше обявен за най-добър поп албум.

Певицата се втурна към сцената, за да приеме, със затаен дъх, своя 16-и златен грамофон. „Всеки път, когато съм тук, все още изпитвам нужда да се ощипя“, сподели тя.

Гага използва речта си и за призив към жените в музикалната индустрия да отстояват творческата си визия.

„Знам, че понякога, когато си в студиото с куп момчета, може да бъде трудно“, каза тя. „Призовавам ви да се борите за песните си, да се борите за себе си като продуценти и да се уверите, че гласът ви е чут.“

Bad Bunny си тръгна с общо три награди – важен момент за латино музиката, която дълги години оставаше в периферията на англоезичната музикална индустрия.

Навлизането на стрийминг платформите обаче помогна за преодоляването на езиковите бариери, а Bad Bunny се превърна в един от основните бенефициенти на тази промяна. Миналата година той беше най-слушаният изпълнител в Spotify с впечатляващите 19,8 милиарда стрийминга.

При получаването на наградата за албум на годината той отново се върна към темите за скръбта и загубата, които стоят в основата на последния му албум, чието заглавие се превежда като „Трябваше да направя повече снимки“.

„За всички хора, които са загубили близък човек и са били принудени да продължат напред с огромна сила – тази награда е за вас“, каза той на испански.

Неделната церемония беше оживена и от редица запомнящи се музикални изпълнения. K-pop идолката Розе и поп звездата Бруно Марс изпълниха рок версия на мегахита си APT, номиниран за три награди, включително за песен на годината.

Водещият Тревър Ноа отбеляза, че песента е вдъхновена от южнокорейска игра с пиене, чиито правила са значително по-сложни от американските. „В Америка всеки път, когато пуснеш новините, пиеш“, пошегува се той.

Сабрина Карпентър представи второто си изпълнение за вечерта с разширена версия на своя хит номер едно Manchild. Тя се появи на сцената, облечена като стюардеса, танцувайки върху багажни ленти и „управлявайки“ мъжки танцьори, дегизирани като товарачи. Изпълнението завърши с гълъб в ръцете ѝ, преди тя да се издигне във въздуха.

И осемте номинирани за най-добър нов изпълнител получиха възможност да се изявят в специален сегмент, посветен на „новоизгряващите таланти, които определят духа на времето в музиката“.

Най-добре облечените звезди на наградите "Грами" за 2026 г.
13 снимки
звезди
звезди
звезди
звезди

Сред тях беше и Лола Йънг, която изпълни соло пиано версия на наградения си хит Messy. Това беше първото ѝ телевизионно изпълнение, откакто миналата година си взе продължителна пауза, за да се погрижи за психическото и физическото си здраве.

Към нея се присъединиха шестчленната момичешка група Katseye с вирусния хит Gnarly; нюйоркският инди изпълнител Sombr, облечен в блестящ гащеризон за изпълнението си на 12 to 12; както и самата Дийн, която „предсказа“ победата си с енергично изпълнение на Man I Need.

Джъстин Бийбър представи сингъла си Yukon в крайно опростена форма – буквално по боксерки и чорапи, с китара през рамо.

Бруно Марс избра противоположния подход, появявайки се в изцяло ушит по мярка червен костюм, докато изпълняваше с лекота последния си сингъл „I Just Might“.

Лейди Гага впечатли със сложен костюм, наподобяващ абажур или клетка за птици, за електронна версия на Abracadabra.

Кънтри легендата Реба Макинтайър дебютира на сцената на „Грами“ с изпълнение на Trailblazer по време на сегмента In Memoriam, който отдаде почит на Джими Клиф, Кони Франсис, Гуен Макрей, Рой Айърс и други.

Брус Спрингстийн записа специален трибют към Брайън Уилсън от The Beach Boys, а Чака Хан отдаде почит на пионера на фънка Слай Стоун.

Метъл иконата Ози Озбърн беше почетен със самостоятелен трибют, в който участваха Пост Малоун, Слаш и Дъф Маккаган от Guns N’ Roses, както и барабанистът на Red Hot Chili Peppers Чад Смит. Заедно те изпълниха класиката на Black Sabbath – War Pigs.

От публиката наблюдаваха съпругата на Озбърн – Шарън, както и децата му Джак и Кели.

Финалът на вечерта беше белязан от емоционалното участие на Лорин Хил, която отдаде почит на Анджи Стоун, Роберта Флак и R&B звездата Д’Анджело.

„Д и аз никога не успяхме да направим това заедно на сцената“, каза тя, представяйки Nothing Even Matters – дует с Д’Анджело от носителя на „Грами“ албум The Miseducation of Lauryn Hill.

След това към нея се присъединиха Чака Хан, Джон Батист, Уайкълф Джийн и Джон Леджънд за попури от хитове на Флак, завършващо с празнична версия на Killing Me Softly – песента, която Хил изведе до върха с The Fugees през 1996 г.

През последните години основната церемония на наградите „Грами“ поставя по-силен акцент върху музикалните изпълнения, отколкото върху самите отличия и речи. Тази година в рамките на тричасовото телевизионно събитие бяха връчени едва девет награди.

Останалите 86 бяха раздадени по-рано през деня в рамките на т.нар. „премиерна церемония“.

Сред победителите там бяха и британските изпълнители Yungblud, FKA Twigs и The Cure.

Награди Грами Bad Bunny Албум на годината Имиграция Музикални изпълнения Кендрик Ламар Били Айлиш Латино музика Оливия Дийн Лейди Гага
Последвайте ни
Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

Нови шокиращи подробности около досиетата

Нови шокиращи подробности около досиетата "Епстийн": Разкриват връзки и с България

Епстийн и принцесата – нов скандал разтърсва Норвегия

Епстийн и принцесата – нов скандал разтърсва Норвегия

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим

„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим

Любопитно Преди 10 минути

Супермоделът се нуждаеше от помощ при ходене, тъй като едва успяваше да движи краката си в силно ограничаващия силует

Модните провали на „Грами“ 2026 – когато стилът не сработи

Модните провали на „Грами“ 2026 – когато стилът не сработи

Любопитно Преди 26 минути

Наградите „Грами“ за 2026 г. най-накрая бяха раздадени... и докато някои известни личности изглеждаха перфектно в своите тоалети на червения килим, други напълно пропуснаха целта

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка

Любопитно Преди 47 минути

Хамилтън и Кардашиян се познават поне от 2014 г., когато са били снимани заедно с тогавашните си партньори – Никол Шерцингер и Кание Уест

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

Технологии Преди 57 минути

Компанията на Мъск има дръзка идея - центрове за данни и соларни електроцентрали в орбита около Земята, които да се използват за захранване и обработка на изкуствен интелект и свързани с него проекти, без пречки от Земята

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Свят Преди 1 час

Доларът е все по-слаб, макар и Тръмп да твърди, че бил в "отлично състояние"

Япония извлече редкоземни елементи от 6000 м дълбочина

Япония извлече редкоземни елементи от 6000 м дълбочина

Свят Преди 1 час

Съобщението идва на фона на това, че Китай – най-големият доставчик на редкоземни елементи в света – засилва натиска върху Токио

Пенсиите за февруари: Изплащането ще започне два дни по-късно

Пенсиите за февруари: Изплащането ще започне два дни по-късно

България Преди 1 час

Pandora България отново застава зад каузата на EMPROVE с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

Pandora България отново застава зад каузата на EMPROVE с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

Любопитно Преди 1 час

<p>Какво направи Тръмп: Рязка промяна в цените на петрола</p>

Цените на петрола рязко се понижиха, след като Тръмп съобщи за възможно споразумение с Иран

Свят Преди 2 часа

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

България Преди 2 часа

Сред заснетите посетители са и редица публични личности

Откриха древна гробница на "облачните хора" с деформирани черепи

Откриха древна гробница на "облачните хора" с деформирани черепи

Свят Преди 2 часа

Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

България Преди 2 часа

Станали са едновременни аварии на два електропровода

Голям празник е: Какво повелява традицията и кой има имен ден

Голям празник е: Какво повелява традицията и кой има имен ден

Любопитно Преди 3 часа

Българската православна църква почита на 2 февруари християнския празник Сретение Господне

Тръмп обяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение с Куба

Тръмп обяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение с Куба

Свят Преди 3 часа

САЩ са започнали диалог с кубинските власти

118 снегорина чистят пътните артерии в София

118 снегорина чистят пътните артерии в София

България Преди 3 часа

Градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути

След обилния снеговалеж: Каква е обстановката по пътищата в страната

След обилния снеговалеж: Каква е обстановката по пътищата в страната

България Преди 4 часа

Над 1 200 снегопочистващи машини са обработвали настилките по републиканските пътища през нощта

Всичко от днес

От мрежата

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Силвена Роу е станала баба на близнаци

Edna.bg

Шок, сълзи и рекорди: как „Грами“ 2026 пренаписа музикалната история

Edna.bg

Велсакес разкри от какво е притеснен преди Лудогорец и заяви: Футбол, футбол и футбол! За съдии не говоря

Gong.bg

Бившата на Али Соу напомни за себе си с горещи кадри

Gong.bg

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка, баща му опита да осуети ареста

Nova.bg

Записи от втори салон за лазерна епилация в Бургас изтекоха в сайтове с порнографско съдържание

Nova.bg