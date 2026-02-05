Украински ракети удариха руска база до Каспийско море

В ъоръжените сили на Украйна обявиха, че са нанесли през януари поредица от "успешни" удари по инфраструктурата на руски военен полигон за изпитание на балистични ракети със среден обсег, предаде "Ройтерс".

Украинското командване съобщи, че съоръжения на територията на ракетния полигон Капустин Яр близо до Каспийско море са били повредени, включително хангар, който е понесъл "значителни" щети, а част от персонала е била евакуирана.

Украйна не уточни кога са били нанесени ударите, но посочи, че е използвала оръжия с голям обсег, включително ракети "Фламинго".