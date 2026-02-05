Свят

Украински ракети удариха руска база до Каспийско море

Съоръжения на територията на ракетния полигон Капустин Яр са били повредени

5 февруари 2026, 16:43
Източник: iStock

В ъоръжените сили на Украйна обявиха, че са нанесли през януари поредица от "успешни" удари по инфраструктурата на руски военен полигон за изпитание на балистични ракети със среден обсег, предаде "Ройтерс".

Украйна съобщи за поразена при руски удари критична инфраструктура в Запорожие

Украинското командване съобщи, че съоръжения на територията на ракетния полигон Капустин Яр близо до Каспийско море са били повредени, включително хангар, който е понесъл "значителни" щети, а част от персонала е била евакуирана.

Украйна нанесе удар по руски военнопромишлен обект в Ростовска област

Украйна не уточни кога са били нанесени ударите, но посочи, че е използвала оръжия с голям обсег, включително ракети "Фламинго".

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Русия война Украйна
