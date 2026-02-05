Честит юбилей на Вяра Анкова, главен оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“

Г лавният оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“ Вяра Анкова отбелязва днес своя 60-годишен юбилей.

Вяра Анкова е една от най-уважаваните фигури в българския медиен сектор с богат професионален път – от ключови позиции в Българската национална телевизия до ръководни роли в „Нова Броудкастинг Груп“.

Нейният опит, професионализъм и визия продължават да оформят съдържанието и развитието на водещата медийна група в страната.

Пожелаваме на Вяра Анкова крепко здраве, нестихващо вдъхновение и още много смели идеи, които да продължават да променят и обогатяват българския медиен пейзаж. Нека нейната увереност, остър интелект и фина харизма остават пример и източник на вдъхновение за колеги и партньори в бранша.

Честит юбилей от целия екип на Vesti.bg!