Честит юбилей на Вяра Анкова, главен оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“

5 февруари 2026, 16:17
Г лавният оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“ Вяра Анкова отбелязва днес своя 60-годишен юбилей.

Нейният опит, професионализъм и визия продължават да оформят съдържанието и развитието на водещата медийна група в страната.

Пожелаваме на Вяра Анкова крепко здраве, нестихващо вдъхновение и още много смели идеи, които да продължават да променят и обогатяват българския медиен пейзаж. Нека нейната увереност, остър интелект и фина харизма остават пример и източник на вдъхновение за колеги и партньори в бранша.

Честит юбилей от целия екип на Vesti.bg!

