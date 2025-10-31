Свят

След скандала с принц Андрю: Дъщерите му тихомълком отлетяха в чужбина

35-годишната принцеса Юджини беше заснета в Париж, а принцеса Беатрис,бе забелязана в Саудитска Арабия

31 октомври 2025, 13:30
Източник: Getty Images

П ринцеса Беатрис и принцеса Юджини незабелязано напуснаха Обединеното кралство, докато родителите им – принц Андрю и Сара Фъргюсън – продължават да бъдат подложени на засилен обществен и медиен контрол.

Новината идва на фона на решението на двойката да се откаже от титлите си на херцог и херцогиня на Йорк, което остави бъдещето им несигурно. В същото време двете принцеси успяха да останат далеч от прожекторите с две пътувания извън страната.

35-годишната принцеса Юджини беше заснета в Париж по време на женско пътешествие с приятелки. На снимките тя позира край река Сена, с Айфеловата кула на заден план.

Междувременно 37-годишната ѝ сестра, принцеса Беатрис, бе забелязана в Саудитска Арабия, където присъства на събитие в рамките на Инициативата за бъдещи инвестиции в Рияд – форум, който събира водещи световни бизнеси за обсъждане на иновации в технологиите и финансите.

Въпреки че Беатрис не е действащ член на кралското семейство, тя очевидно е присъствала на форума от името на компанията Afiniti, където заема позицията вицепрезидент по партньорства и стратегия.

Двете сестри също така пропуснаха откриващия Розов бал в Британския музей на 18 октомври. Изданието HELLO! съобщава, че имената им са били включени в списъка с поканени гости заедно с други известни личности и представители на кралското семейство. Все още няма официално потвърждение защо Беатрис и Юджини не са присъствали на събитието, но отсъствието им съвпада по време със съобщението на принц Андрю от 17 октомври.

  • Принц Андрю се отказва от титлите си

Редките публични изяви на двете принцеси се случват на фона на седмици на интензивно разследване срещу родителите им – принц Андрю и Сара Фъргюсън – заради техните връзки Джефри Епстийн.

Това стана след разкриването на електронна кореспонденция между Андрю, Сара и опозорения финансист през септември. Малко след това, на 17 октомври, бившата кралска двойка официално обяви, че се отказва от титлите си.

Съобщението беше направено чрез изявление от Бъкингамския дворец, написано лично от принц Андрю:

„В разговор с краля и моето непосредствено и по-широко семейство стигнахме до заключението, че продължаващите обвинения срещу мен отвличат вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство. Реших, както винаги, да поставя дълга си към семейството и страната на първо място. Поддържам решението си отпреди пет години да се оттегля от обществения живот. Със съгласието на Негово Величество смятаме, че сега трябва да направя още една крачка. Следователно вече няма да използвам титлата си или почестите, които са ми били дадени. Както казах по-рано, категорично отричам обвиненията срещу мен.“

  • Какво означава това за принцесите?

Въпреки че принц Андрю и Сара Фъргюсън губят титлите си, изглежда, че принцесите Беатрис и Юджини няма да бъдат засегнати. Според източници както Андрю, така и кралят желаят дъщерите му да запазят своите кралски титли.

Причината е, че двете сестри са внучки по мъжка линия на покойната кралица Елизабет II и не получават титлите си от благородническия ранг на баща си като бивш херцог на Йорк.

След брака си с Джак Бруксбанк през 2018 г. Юджини носи титлата „Нейно кралско височество принцеса Юджини, госпожа Джак Бруксбанк“, а сестра ѝ, след сватбата си с Едоардо Мапели Моци през 2020 г., използва титлата „Нейно кралско височество принцеса Беатрис, госпожа Едоардо Мапели Моци“.

Нито Джак, нито Едоардо са получили благороднически звания след браковете си с членове на кралското семейство.

Освен това и двете принцеси имат изградени кариери извън кралските задължения – Беатрис работи във фирмата Afiniti, а Юджини е директор в престижната художествена галерия Hauser & Wirth.

Беатрис, която е девета по ред за наследяване на трона, е и активен поддръжник на редица благотворителни каузи, сред които детският хоспис „Forget Me Not“, Тръстът за борба с рака при юношите и Фондацията за дислексия „Хелън Аркел“.

Принцеса Беатрис Принцеса Юджини Принц Андрю Кралско семейство Отказ от титли Пътувания
