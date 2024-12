В Англия зоват принц Андрю: Постъпи правилно

П ринц Андрю би трябвало „да постъпи правилно“ и само да се откаже да присъства на традиционния коледен обяд на кралското семейство и да се показва публично по време на празниците, за да не бъде изправен крал Чарлз III пред трудно решение.

Опозореният херцог, брат на краля, би трябвало да присъства на обяда в Бъкингамския дворец в четвъртък и след това на традиционната разходка от имението Сандрингам до църквата Света Магдалена в деня на Коледа пред погледа на почитатели на кралските особи.

Източници от кралския двор обаче

редлагат Андрю сам да избере, да не присъства на тези събития, за да избегне евентулано посрамване,

а кралският редактор на „Дейли Мейл“ (Daily Mail) разкрива, че краят отчайващо се надява херцогът сам да се отдръпне.

Миналата седмица принц Андрю стана обект на още един скандал, след като беше разкрито, че негов „близък довереник“ е предполагаем китайски шпионин, на когото е забранено да влиза в Обединеното кралство, след разследване от MI5.

Предполагаемият агент, който може да бъде назован само като H6, бил толкова близък с Андрю, че два пъти е посещавал Бъкингамския дворец и е влизал в двореца Сейнт Джеймс и замъка Уиндзор.

Разбира се

крал Чарлз III е бесен, че принц Андрю вкарва кралското семейство в нов скандал.

Твърди се, че кралят иска по-малкият му брат сам да вземе решение да се оттегли от публичните изяви, вместо да принуждава Негово Величество да вземе нещата в свои ръце и да го отстрани от всички публични събития през този празничен сезон.

64-годишният принц Андрю беше част от сутрешната коледна разходка до църквата през последните две години след смъртта на майка му, кралица Елизабет II, въпреки всички скандали около него, включително приятелството му с Джефри Епщайн.

