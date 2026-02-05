AXIOS: САЩ и Русия близо до сделка за ядрено споразумение

С ъединените щати и Русия са близо до сделка за продължаване на спазването на изтичащия договор за контрол на въоръженията Нов СТАРТ и след крайния му срок в четвъртък, 5 февруари, съобщават три източника, запознати с преговорите, пред Axios.

Два от източниците предупредиха, че проектопланът все още се нуждае от одобрението на двамата президенти. Допълнителен източник потвърди, че преговорите са се провели през последните 24 часа в Абу Даби, но не и че е постигнато споразумение.

Договорът Нов СТАРТ е последната голяма предпазна мярка, ограничаваща ядрените арсенали на двете страни, които заедно притежават около 85% от бойните глави в света.START означава Договор за стратегическо намаляване на въоръженията. Това беше 10-годишно споразумение, подписано през 2010 г. от тогавашния президент на САЩ Барак Обама и Дмитрий Медведев, близък съюзник на Владимир Путин, който беше президент на Русия от 2008 до 2012 г. Договорът влезе в сила през 2011 г.

Пратениците на президента Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, са преговаряли по договора Нов СТАРТ с руски официални лица в кулоарите на преговорите за Украйна в Абу Даби. С изтичането на договора в четвъртък остава неясно дали споразумението за спазване на условията му за допълнителен период от време – вероятно шест месеца – ще бъде формално оформено.

Договорът Нов СТАРТ ограничава броя на ядрените бойни глави, които САЩ и Русия могат да разположат на подводници, ракети и бомбардировачи, и включва важни механизми за прозрачност.

Руският президент Владимир Путин преди това беше предложил краткосрочно удължаване, но руското външно министерство се оплака в силно критично изявление в сряда, че „нашите идеи се игнорират умишлено.“

Основната причина Белият дом да е скептичен към удължаването на Нов СТАРТ е, че той не ограничава Китай, който има много по-малък, но бързо напредващ арсенал.