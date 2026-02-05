Свят

AXIOS: САЩ и Русия близо до сделка за ядрено споразумение

Два от източниците предупредиха, че проектопланът все още се нуждае от одобрението на двамата президенти

5 февруари 2026, 16:39
AXIOS: САЩ и Русия близо до сделка за ядрено споразумение
Източник: Getty Images

С ъединените щати и Русия са близо до сделка за продължаване на спазването на изтичащия договор за контрол на въоръженията Нов СТАРТ и след крайния му срок в четвъртък, 5 февруари, съобщават три източника, запознати с преговорите, пред Axios.

Два от източниците предупредиха, че проектопланът все още се нуждае от одобрението на двамата президенти. Допълнителен източник потвърди, че преговорите са се провели през последните 24 часа в Абу Даби, но не и че е постигнато споразумение.

Договорът Нов СТАРТ е последната голяма предпазна мярка, ограничаваща ядрените арсенали на двете страни, които заедно притежават около 85% от бойните глави в света.START означава Договор за стратегическо намаляване на въоръженията. Това беше 10-годишно споразумение, подписано през 2010 г. от тогавашния президент на САЩ Барак Обама и Дмитрий Медведев, близък съюзник на Владимир Путин, който беше президент на Русия от 2008 до 2012 г. Договорът влезе в сила през 2011 г.

Пратениците на президента Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, са преговаряли по договора Нов СТАРТ с руски официални лица в кулоарите на преговорите за Украйна в Абу Даби.  С изтичането на договора в четвъртък остава неясно дали споразумението за спазване на условията му за допълнителен период от време – вероятно шест месеца – ще бъде формално оформено.

Договорът Нов СТАРТ ограничава броя на ядрените бойни глави, които САЩ и Русия могат да разположат на подводници, ракети и бомбардировачи, и включва важни механизми за прозрачност.

Руският президент Владимир Путин преди това беше предложил краткосрочно удължаване, но руското външно министерство се оплака в силно критично изявление в сряда, че „нашите идеи се игнорират умишлено.“

Основната причина Белият дом да е скептичен към удължаването на Нов СТАРТ е, че той не ограничава Китай, който има много по-малък, но бързо напредващ арсенал.

  • „Очевидно президентът е бил ясен в миналото, че за да има истински контрол на въоръженията през 21-ви век, е невъзможно да се направи нещо, което не включва Китай поради огромния и бързо нарастващ арсенал на страната“, повтори държавният секретар Марко Рубио в сряда.
  • Пекин не е проявил интерес да се присъедини към споразумение, което би ограничило ядрената му програма, и има малък ясен стимул да го направи.
  • Тръмп разговаря с китайския президент Си Дзинпин в сряда, 4 февруари, въпреки че контролът на въоръженията не беше споменат в изявлението на Тръмп.
Източник: Axios    
Нов СТАРТ Контрол на въоръженията САЩ и Русия Ядрени оръжия Преговори Удължаване Абу Даби Изтичащ договор Китай Дипломация
Последвайте ни
Маринов за

Маринов за "Петрохан": Други събития са настъпили през 2022 г.

Наблюдават ли ви? Как да откриете скрита камера в кабинет, хотел или съблекалня

Наблюдават ли ви? Как да откриете скрита камера в кабинет, хотел или съблекалня

„Ледникът на Страшния съд“ може да наводни Земята. Може ли 50-километрова стена да го спре?

„Ледникът на Страшния съд“ може да наводни Земята. Може ли 50-километрова стена да го спре?

КЕВР с подробности за проверката на сметките за ток

КЕВР с подробности за проверката на сметките за ток

Обедняване чака всеки трети българин

Обедняване чака всеки трети българин

pariteni.bg
Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Китай плаща стотици хиляди долари на Русия за достъп до Арктика

Китай плаща стотици хиляди долари на Русия за достъп до Арктика

Свят Преди 9 минути

Един китайски изследовател, който работи в държавен морски институт, каза, че Русия е отстъпила и е позволила на китайски екипи да се включат в пътуванията, защото нейната военновременна индустрия се нуждае от средства

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

Свят Преди 39 минути

"Толкова много хора с власт ви провалиха", заяви премиерът, обръщайки се към жертвите на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн

Честит юбилей на Вяра Анкова, главен оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“

Честит юбилей на Вяра Анкова, главен оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“

Любопитно Преди 1 час

Вяра Анкова е една от най-уважаваните фигури в българския медиен сектор с богат професионален път

Може ли Индия да замени руския петрол с венецуелски, както иска Тръмп?

Може ли Индия да замени руския петрол с венецуелски, както иска Тръмп?

Свят Преди 1 час

Планът на американския президент да продава венецуелски петрол на Индия звучи добре, но може да се окаже оперативно сложен, предупреждават анализатори

Любов като от филм: Историята на Марго Роби и съпруга ѝ Том Акърли

Любов като от филм: Историята на Марго Роби и съпруга ѝ Том Акърли

Любопитно Преди 1 час

Актрисата от "Барби" и съпругът ѝ, който е продуцент, се запознават през 2013 г. и оттогава тя не спира да говори за силната им връзка

<p>КС реши да разгледа казуса с мандата на Сарафов</p>

Конституционният съд реши да разгледа казуса с мандата на главния прокурор

България Преди 1 час

В заседанието участваха 12 конституционни съдии

Третият гастрол на „Кариера и живот – Защо в България?“ в Лондон ще се проведе на 22 март

Третият гастрол на „Кариера и живот – Защо в България?“ в Лондон ще се проведе на 22 март

Любопитно Преди 1 час

Мария Илиева, Стилиян Петров, Велизар Величков и Александър Каролев ще споделят своите лични истории на успеха

Христанов с нови разкрития за случая в хижа "Петрохан"

Христанов с нови разкрития за случая в хижа "Петрохан"

България Преди 2 часа

Христанов: Представител на НАКЗТ в средата на 2022 г. поиска форма на сътрудничество с МЗХ

.

Тревожно: Вече нищо не ограничава ядрените сили САЩ и Русия

Свят Преди 2 часа

Това беше последното голямо споразумение за ядрено разоръжаване между двете ядрени сили САЩ и Русия

Принцесите Беатрис и Юджини с майка им Сара Фъргюсън

Принцесите Беатрис и Юджини в капана на мръсните тайни на родителите си

Свят Преди 2 часа

<p>Русия след преговорите в Абу Даби:&nbsp;Москва е отворена за сътрудничество със САЩ, но има условие</p>

Москва: Русия трябва да контролира АЕЦ "Запорожие", но е отворена за сътрудничество със САЩ

Свят Преди 2 часа

Шестте реактора не работят, а централата разчита на външно електрозахранване

Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо

Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо

Любопитно Преди 2 часа

Кристиано Роналдо навършва 41 години на фона на напрежение с Ал-Насър и несигурно бъдеще в клуба, докато паралелно планира участие на Мондиал 2026 и сватба с Джорджина Родригес след турнира

Българин е осъден за изнасилване, след като измамил проститутка в Белгия

Българин е осъден за изнасилване, след като измамил проститутка в Белгия

Свят Преди 3 часа

ЦРУ прекратява публикуването на справочника World Factbook

ЦРУ прекратява публикуването на справочника World Factbook

Свят Преди 3 часа

Справочникът е пуснат за първи път през 1962 г.

<p>Шокиращият факт за имението на Хари и Меган за $ 29 млн.</p>

16 тоалетни: Феновете са в шок от имението на Хари и Меган за 29 млн. долара

Свят Преди 3 часа

„Девет спални и цели 16 тоалетни – имението на Хари и Меган в Монтесито за пореден път стана повод за недоумение в социалните мрежи, докато последователите им се подиграват на броя на „троновете“ в къщата

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

България Преди 3 часа

Разпореждането е на министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов

Всичко от днес

От мрежата

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Честит юбилей на главния оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“ - Вяра Анкова!

Edna.bg

Взрив от вкусове и екшън: Hell’s Kitchen се завръща на 17 февруари по NOVA

Edna.bg

Огромно признание за Александър Везенков, подгони Никола Миротич

Gong.bg

ЦСКА с голяма новина: Най-модерният медицински център в България е вече факт (ВИДЕО)

Gong.bg

Задържаха гинеколога, от чийто кабинет изтекоха записи. IP адресите – в страни извън ЕС

Nova.bg

Няма подаден нито един сигнал за завишени сметки за ток до КЕВР

Nova.bg