ЕЦБ не промени лихвите, какво значи това за България

Д нес Европейската централна банка (ЕЦБ) запази лихвените проценти без промяна за пети пореден път, като обяви, че икономиката на еврозоната остава „устойчива“ въпреки нарастващите опасения относно въздействието на по-силното евро.

Както се очакваше, централната банка на еврозоната запази основния си лихвен процент на ниво 2%, където се намира от юни миналата година.

Значителното поскъпване на еврото през миналата седмица, последвано от новината, че инфлацията в еврозоната е спаднала до 1,7% през януари или под целта на ЕЦБ от 2%, обаче повдигнаха въпроса за евентуално понижение на лихвените нива.

Според ЕЦБ „инфлацията трябва да се стабилизира“ около целевото ниво в средносрочен план, предаде АФП.

„Икономиката остава устойчива в една предизвикателна глобална среда. Ниската безработица, стабилните баланси на частния сектор, постепенното увеличаване на публичните разходи за отбрана и инфраструктура и подкрепящите ефекти от миналите намаления на лихвените проценти подкрепят растежа“, смятат от ЕЦБ.

Все пак оттам предупреждават, че „перспективите остават несигурни, особено поради продължаващата несигурност в глобалната търговска политика и геополитическите напрежения“.

Нестабилната търговска политика на президента на САЩ Доналд Тръмп в частност разтревожи Европа. Миналия месец имаше ново напрежение, когато Тръмп заплаши да наложи нови мита на осем европейски страни заради тяхното противопоставяне на желанието му да анексира Гренландия, но по-късно промени мнението си.

По-силното евро спрямо долара може да понижи инфлацията, предупреди президентът на ЕЦБ Кристин Лагард.

„По-силното евро може да доведе до понижение на инфлацията над текущите очаквания“, каза Лагард и добави, че въпреки това поскъпването на еврото спрямо долара е „в голяма степен в съответствие с общата средна стойност на този обменен курс“.

Днешното заседание на лихвената политика на ЕЦБ беше първото, в което пълноправно участва и управителят на Българската народна банка Димитър Радев.

След обявяването на решението на ЕЦБ, еврото поевтинява леко спрямо долара, с 0,14%, до 1,1789 EUR/USD вероятно заради изказването на Лагарад, което предполага възможна промяна на паричната политика.

По-скъпото евро води до понижаване на цените на вноса, но в същото време влияе негативно върху износа.

По последни данни на НСИ инфлацията в България през декември е 3,5% на годишна база, съгласно методологията на Евростат. Тоест покачването на цените е по-голямо от средното за еврозоната и от от целевото ниво на ЕЦБ. Ето защо запазването на лихвените нива има по-скоро положителен ефект за българския пазар и икономика.