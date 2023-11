Принц на леда: Хари и Меган изненадаха публиката на хокеен мач в Канада

М еган Маркъл и принц Хари излязоха в Канада в понеделник вечерта, когато се появиха изненадващо на хокейния мач на Ванкувър Кенъкс.

Херцогът на Съсекс направи церемониално първото изпускане на шайбата, когато излезе на леда преди мача между Ванкувър Канъкс и Сан Хосе Шаркс. След това той и Меган проследиха играта от местата си в ложите.

Херцогът и херцогинята на Съсекс са в Канада преди следващите игри Invictus, които ще се проведат във Ванкувър и Уислър през 2025 г. Хари, бивш капитан от британската армия, основа международния адаптивен спортен турнир за ранени, болни и ветерани през 2014г.

