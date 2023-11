Принц Хари не е получил покана за рождения ден на баща си

Г оворителят на принц Хари разясни подробности относно участието му в предстоящото парти по случай рождения ден на неговия баща крал Чарлз lll.

През уикенда The Sunday Times съобщи, че крал Чарлз ще отпразнува 75-ия си рожден ден следващата седмица в Кларънс Хаус, но по-малкият му син "няма да пътува от Калифорния", където се премести през 2020 г. със съпругата си Меган Маркъл и семейството им.

Prince Harry has had ‘no contact regarding an invitation’ to King Charles 75th birthday: Spokesperson https://t.co/Goyw1xpPK2