Принц Хари спечели делото срещу британските таблоиди

П ринц Хари и звезди, сред които сър Елтън Джон и Лиз Хърли, спечелиха искането си да изправят издателя на Daily Mail пред съда заради предполагаемо подслушване на телефони и други нарушения на неприкосновеността на личния живот.

Associated Newspapers Limited (ANL), издателите на Daily Mail и Mail on Sunday, бяха обвинени в извършване или възлагане на незаконно събиране на информация, като например наемане на частни детективи за поставяне на подслушвателни устройства в колите, "подслушване" на частни записи и достъп до и записване на частни телефонни разговори.

Издателят "категорично" отхвърли обвиненията. На предварителното изслушване през март неговият правен екип поиска от г-н Никлин да се произнесе в негова полза без съдебен процес, като заяви, че жалбата е подадена "твърде късно".

Но в писмено решение съдията Матю Никлин не се съгласи с това и заяви, че делото може да продължи.

В решението си от 95 страници той заявява, че всеки от седемте души има "реална възможност" да докаже, че ANL е укрил "релевантни факти", които биха му позволили да предяви иск срещу издателя по-рано.

"Това, което умишлено е било скрито от ищците - ако те са прави в твърденията си - са основните незаконни действия, за които се твърди, че са били използвани за получаване на информация за последващо публикуване", добавя той.

Актьорът Хю Грант, който е директор на управителния съвет на Hacked Off, група за реформи в пресата, определи решението като "значителен удар за Daily Mail".

Той добави, че това е "чудесна новина" за всеки, който "иска истината за твърденията за незаконни практики в пресата да излезе наяве".

Принц Хари заведе делото за защита на личните данни заедно с още шестима души, сред които съпругът на сър Елтън Дейвид Фърниш, актрисата и дизайнерка Сейди Фрост, баронеса Дорин Лоурънс и бившият депутат от Либералдемократическата партия сър Саймън Хюз.

Хари се яви в Кралския съд по време на четиридневното изслушване през март, като сър Елтън, г-жа Фрост и лейди Лорънс също присъстваха.

Какво се твърди?

Адвокатите на ищците заявиха, че са се запознали със "силно обезпокоителни" доказателства, разкриващи, че са станали жертви на "отвратителна престъпна дейност" и "грубо нарушаване на неприкосновеността на личния живот" от страна на Associated Newspapers.

Обвиненията включват:

- Наемане на частни детективи, които тайно поставят подслушвателни устройства в автомобилите и домовете на хората;

- поръчване на лица, които тайно да подслушват и записват частни телефонни разговори на живо, докато те се провеждат;

- въплъщаване в образа на лица с цел получаване на медицинска информация от частни болници, клиники и лечебни центрове чрез измама;

- заплащане на полицейски служители с корупционни връзки с частни детективи за поверителна информация;

- достъп до банкови сметки и финансови транзакции.

