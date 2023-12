Принц Хари и Меган останаха без покана за сватбата на кръстника на сина им

С ъобщава се, че Меган Маркъл и принц Хари са били изключени от списъка с гости на сватбата на един от техните дългогодишни приятели в Обединеното кралство, тъй като напрежението между кралското семейство е на рекордно високо ниво.

Според The ​​Sunday Times, Хю Гросвенър – който е един от кръстниците на сина на херцога и херцогинята на Съсекс Арчи – не отправил покана към базираната в Калифорния двойка за сватбата му през юни с Оливия Хенсън.

