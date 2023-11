"Край на играта": 5 разкрития от противоречивата нова книга за кралското семейство

К нигата Endgame ("Край на играта") на Омид Скоби - която излиза днес в Обединеното кралство - твърди, че бъдещето на монархията е в "борба за оцеляване".

📖👑 Family turmoil, broken relationships, and whatever "the Cambridge way" means.



Тук разглеждаме пет интригуващи разкрития, които ни дава книгата:

Кейт „игнорира виковете на Меган за помощ“

Според книгата Кейт може да бъде „студена, ако не харесва някого“, като авторът добавя: „Това е страна на Кейт, за която рядко се пише.

„Застъпва се за каузи като психичното здраве на майките, но игнорирането на виковете на собствената си снаха за помощ изглеждаше нехарактерно за някой, когото обществото познаваше като мил и лесен за разбиране.“

Писмата на Меган до Чарлз

Книгата прави поредица от твърдения, включващи херцога и херцогинята на Съсекс - включително, че Уилям и други членове на семейството "тайно са санкционирали" изтичане на информация в пресата за Хари.

Твърди се, че Уилям е пренебрегнал съобщения от Хари, когато семейството е пътувало до Балморал, преди покойната кралица да почине миналата година, докато Меган и кралят - тогава принцът на Уелс - според съобщенията са си разменили няколко писма след интервюто ѝ с Опра Уинфри.

Твърди се, че писмата разкриват самоличността на двама души, за които херцогинята твърди, че са изразили „загриженост“ относно цвета на кожата на тогавашния нероден принц Арчи.

Скоби беше и съавтор на книгата от 2020 г. „Намиране на свобода“, която разказва за Хари и Меган с блестящи думи, и те отново получават благоприятно отношение в последната му работа.

42-годишният автор каза, че не е интервюирал Меган за Endgame, но споделя общи приятели с нея, което помогна при намирането на информация.

„Неспособността на краля да командва семейството си“

В Endgame г-н Скоби твърди, че кралят „все още се справя с последиците от неспособността си да свика и командва собственото си семейство“.

„Неговата некадърност около сагата Хари и Меган на практика превърна двойката в разрушители, от които се страхуваха, че ще станат на първо място“, добавя авторът.

Кралят беше „студен и кратък“, Endgame цитира източник, който казва, вместо „отворен за правилен диалог“, когато разговаря със сина си.

Писателят също така твърди, че кралят е пропуснал възможността да остави „миналото да бъде минало“ и да започне нова глава в отношенията си с Хари, когато херцогът на Съсекс се свързал с баща си след издаването на мемоарите му Spare, в които бяха отправени няколко тежки обвинения относно Кралско семейство.

„Напрежение“ между крал и принц Уилям

Г-н Скоби предполага, че отношенията на краля с Уилям изглеждат също толкова раздразнителни. „Недоверието и тлеещата враждебност между баща и син не са нещо ново за работните им отношения“, пише той.

„Симпатията“ на кралицата към Меган

Кралицата е казала на другите, че изпитва „голямо съчувствие“ към това, през което е преминала Меган, пише г-н Скоби в книгата си. Според кралски източник, цитиран в книгата обаче, тя "не уважава" начина, по който херцогът и херцогинята на Съсекс се държаха със себе си. Хари и преди е атакувал репутацията на мащехата си, описвайки я като "опасна" и критикувайки опитите ѝ да възстанови "имиджа" си за негова сметка.

Бъкингамският дворец и дворецът Кенсингтън отказаха да коментират твърденията, направени в книгата на Скоби.

Пълното заглавие на книгата е Endgame: Inside The Royal Family And The Monarchy's Fight For Survival, а нейните глави включват Race And The Royals: Institutional Fanatyry And Denial и друга, наречена Gloves On: Prince William, Heir To the Throne.