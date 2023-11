След сериала "Хари и Меган": Разочарованият Чарлз нарекъл принца „глупак“

Т върди се, че крал Чарлз III е бил бесен, когато през декември 2022 г. ексклузивните документални серии на Netflix на сина си принц Хари и снаха си Меган Маркъл доминираха в заглавията.

„Сериалът шокира всички“, казва източник пред журналиста Омид Скоби в последната му книга „Краят: В кралското семейство и борбата на монархията за оцеляване“.

В предварително копие от книгата, вътрешният човек добавя, че Чарлз „дава най-доброто от себе си“, за да получи положително медийно внимание след възкачването на трона след смъртта на кралица Елизабет II през септември 2022 г.

Въпреки това, според източника, „никой не виждаше това“ благодарение на широко рекламираните серии на Netflix „Хари и Меган“.

В разочарованието си Чарлз „мина от това да не иска никой да говори за сина му до открито критикуване на „този глупак“, твърди друг кралски човек.

„Кралят беше искрено тъжен от цялата ситуация“, казва източникът на Скоби три месеца след премиерата на сериала.

„Той беше ядосан, но не искаше и хората да говорят лошо за сина му пред него. Беше кратък момент, в който той спря и осъзна колко зле са станали нещата."

Скоби обаче отбеляза, че симпатиите на Чарлз към Хари и Маркъл „скоро изчезнали“, когато медийното им внимание го засенчило.

Скоби – чиято предстояща книга подчертава шепа тайни от живота на кралските особи на Обединеното кралство – също пише, че документалният сериал „засенчва“ Чарлз „на всяка крачка“.

Беше широко тиражирано, че Чарлз и най-малкият му син не са в най-добри отношения, откакто Хари и Маркъл се отказаха от кралските си задължения през 2020 г.

Разбира се, сделката на двойката с Netflix, последвана от язвителните мемоари на херцога на Съсекс, „Spare“, не помогнаха за заздравяването на раните между баща и син.

Is Prince Harry 'a fool' for leaving the Royal Family?



A new book claims that King Charles called the Duke of Sussex a 'fool' after he made claims in his Netflix series Harry and Meghan.



What do you think?@Kevin_Maguire | @cristo_radio | @StormHuntley | #StormHuntley pic.twitter.com/XqS5uG7Hko