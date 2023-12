Какво е причинило скалното образувание Ал Наслаа да се раздели на две?

С калната формация Ал Наслаа е чудесен пример за това как природата е сила, с която трябва да се съобразяваме, тъй като този гигантски, солиден камък изглежда така, сякаш е разцепен по средата с помощта на лазерно оръжие на извънземно. Далеч от историята за извънземните лудории (колкото и готино да би било подобно обяснение), скалната формация Ал Наслаа има напълно земен произход.

A 4000 year old rock was seemingly cut with a laser :



Al Naslaa rock formation in Kingdom of Saudi Arabia has aroused curiosity of many scientists, geologists and internet users who cannot understand how such a perfect cut can exist in middle of the rock.#archaeohistories pic.twitter.com/hY51OefIrl