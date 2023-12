Изгубеният свят на Сокотра: Извънземното място на Земята

П ейзажът на отдалечения остров Сокотра изглежда толкова непознат, че почти може да мине за изглед към извънземна планета. Местната му флора е толкова рядка и уникална, че островът изглежда като част от научно-фантастичен филм. Но Сокотра е съвсем истински и е дом на над 1000 уникални вида фауна и 825 редки вида флора, включително разновидности на растения, които са били на Земята повече от 20 милиона години.

the Socotra dragon tree, from the Socotra archipelago

