Любопитно

Победители и "Грешници": Какво да очакваме от "Златните глобуси"

„Златните глобуси“ са ключов етап от сезона на филмовите награди и се провеждат по-малко от две седмици преди обявяването на номинациите за „Оскар“

11 януари 2026, 19:52
Победители и "Грешници": Какво да очакваме от "Златните глобуси"
Източник: БТА

„Грешници“, „Марти Суприм“ и „Една битка след друга“ са сред филмите, които ще се състезават за наградите „Златен глобус“ в неделя вечер.

„Франкенщайн“, „Сентиментална стойност“, „Хамнет“ и Wicked: For Good са сред другите продукции, номинирани за отличия на церемонията в Лос Анджелис, пише ВВС.

Тази година е въведена нова категория – за най-добър подкаст, а „Adolescence“, „The Pitt“ и „The Studio“ са сред номинираните в телевизионните категории.

„Златните глобуси“ са ключов етап от сезона на филмовите награди и се провеждат по-малко от две седмици преди обявяването на номинациите за „Оскар“ (22 януари).

Обявиха номинациите за „Златен глобус“ 2026

Церемонията раздава повече трофеи от много други наградни събития, тъй като филмовите категории са разделени на драма и мюзикъл или комедия.

Тимъти Шаламе, Ема Стоун, Леонардо ди Каприо, Джеси Бъкли и Майкъл Б. Джордан са сред звездите с актьорски номинации тази година.

Ето всичко, което трябва да знаете преди тазгодишното събитие.

  • Основните номинирани филми
  1. „Една битка след друга“
  2. „Сентиментална стойност“
  3. „Грешници“
  4. „Хамнет“
  5. „Франкенщайн“
  6.  Wicked: For Good
  7. „Беше просто инцидент“
  • Как мога да гледам Златните глобуси?

Наградите „Златен глобус“ ще се излъчват по мрежата на CBS в САЩ, както и чрез стрийминг платформата Paramount+.

Церемонията започва в 01:00 GMT (в понеделник сутринта) и обикновено продължава между три и четири часа.

Събитието се излъчва на живо от хотел „Бевърли Хилтън“ в Бевърли Хилс, Калифорния.

  • Кои филми са номинирани?

„Една битка след друга“, разказващ за бивш революционер, чиято дъщеря е отвлечена, оглавява класацията тази година, след като се превърна в един от най-аплодираните от критиката филми на 2025 г.

В надпреварата е включен и „Sentimental Value“ – норвежка драма за две сестри, които след смъртта на майка си възстановяват връзката си с отчуждения си баща – филмов режисьор, планиращ завръщането си.

„Грешници“, вампирска хорър-драма, чието действие се развива в Мисисипи през 30-те години на миналия век, беше сред ранните претенденти за „Оскар“, постигайки боксофис успех малко след миналогодишните награди на Академията.

Екранизацията на романа на Маги О’Фаръл „Хамнет“ изследва семейната трагедия, която според мнозина е подтикнала Уилям Шекспир да напише една от най-известните си пиеси.

Нова адаптация на „Франкенщайн“ предлага по-емоционален прочит на романа на Мери Шели за луд учен и съществото, което той създава, докато блокбъстърът "Wicked: For Good" завършва историята за произхода на Елфаба – злата вещица от Запада.

Драмата за отвличане „Това беше просто инцидент“, един от най-високо оценените филми на тазгодишния награден сезон и носител на голямата награда на кинофестивала в Кан, проследява мъж, който търси отмъщение от бившия полицай, измъчвал го в затвора.

Марти Суприм“ разказва за играч на тенис на маса в Ню Йорк през 50-те години на миналия век, който се опитва да остане финансово стабилен, докато едновременно с това си изгражда име като спортист.

Други номинирани филми включват драмата за конспиративни теории „Бугония“, корейската черна комедия „Няма друг избор“, бразилския политически трилър „Тайният агент“ и анимационния музикален хит „Ловци на демони“ от K-pop група.

  • Кои актьори са фаворити?

Титаните на боксофиса Тимъти Шаламе („Марти Суприм“) и Леонардо ди Каприо („Една битка след друга“) ще се изправят един срещу друг в особено оспорвана надпревара за най-добър актьор в мюзикъл или комедия. Итън Хоук („Синя луна“) също е сред възможните претенденти.

В категорията за най-добър актьор в драма Майкъл Б. Джордан („Грешници“) е сред основните фаворити, въпреки че по-изразеният международен фокус на „Златните глобуси“ през последните години предполага, че не бива да се подценява носителят на награда от Кан Вагнер Моура („Тайният агент“).

При актрисите в мюзикъл или комедия надпреварата се води от утвърдени имена като Роуз Бърн („Ако имах крака, щях да те ритна“) и Кейт Хъдсън („Сонг Сън Блу“), но силна конкуренция идва от сравнително новото име Чейс Инфинити („Една битка след друга“).

В категорията за най-добра актриса в драма фаворитката е по-ясна – Джеси Бъкли („Хамнет“) се смята за значително напред пред дори най-силните си конкурентки, сред които Ренате Райнсве („Сентиментална стойност“).

Сред претендентите за поддържаща роля са Ейми Мадиган („Оръжия“), Джейкъб Елорди („Франкенщайн“), както и Бенисио дел Торо, Шон Пен и Теяна Тейлър (всички в „Една битка след друга“).

  • Кой е домакин на церемонията по връчването?

Ники Глейзър се завръща като водеща след впечатляващото си представяне на миналогодишната церемония.

Тя изнесе начален монолог, който съперничеше на тези на легендарните водещи на „Глоуб“ – Рики Джървейс, Тина Фей и Ейми Полер – като безпощадно „изпече“ звездите от А-листата в залата.

Воденето на „Златните глобуси“, по-късно каза Глейзър, е било „без съмнение най-забавното, което съм изпитвала в кариерата си“.

Но, сподели тя по-рано тази седмица пред Ригън Морис от Би Би Си, често се чувства смутена от цялата „звездна сила“ в залата, добавяйки: „Замъглявам си очите, когато съм на сцената, правя това толкова усилено през нощта.“

  • Защо „Юношество“ все още е номинирано?

Почти година измина, откакто повечето зрители гледаха хита на Netflix за тийнейджър, обвинен в намушкване на съученик, а сериалът вече триумфира на наградите „Еми“, „Изборът на критиците“ и Националните телевизионни награди.

Но тъй като много други отличия се връчват приблизително в рамките на календарната година, „Юношество“ едва сега получава признание на събития като „Златните глобуси“.

Очаква се да видим още от Оуен Купър, Стивън Греъм и Ерин Дохърти и на други предстоящи церемонии – като наградите на актьорската гилдия (бившите SAG) през март и телевизионните награди BAFTA, които ще се проведат през май.

  • Кои награди вече бяха връчени?

Двете специални отличия за цялостен принос обикновено се връчват в същата вечер, но тази година бяха раздадени миналата седмица на първата церемония в навечерието на „Златните глобуси“.

Звездата от „Сексът и градът“ Сара Джесика Паркър получи наградата „Карол Бърнет“ за изключителен принос към телевизията, а актрисата Хелън Мирън получи филмовия еквивалент – наградата „Сесил Б. ДеМил“.

В речта си при получаването на отличието Дама Хелън каза, че наградата „ѝ е била описана като признание за кариерата“.

„Но“, продължи тя, „предпочитам да го мисля като за изживян живот, преживян живот, живот, на който се наслаждавах, живот, изпотен, и живот, който, надявам се, продължи.“

В речта си Паркър благодари на приятелите, колегите и семейството си, които са я подкрепяли през десетилетната ѝ кариера в шоубизнеса, казвайки: „Вие бяхте неразделна част от един невъобразим живот, това е щедрост, благодаря ви.“

  • Защо "Златните глобуси" са важни?

Актьор или филм, който спечели „Златен глобус“, не получава автоматично и „Оскар“, но отличието може значително да увеличи шансовете за номинация.

Като една от най-ранните церемонии в наградния сезон, „Глобусите“ могат да дадат сериозен тласък – победата или добре приета благодарствена реч често насърчават повече членове на Академията да гледат даден филм.

Звезди като Себастиан Стан, Деми Мур и Фернанда Торес си осигуриха номинации за „Оскар“, след като спечелиха „Златен глобус“ миналия януари (въпреки че отличието на Стан беше за различен филм).

Филми като „Flow“ и „I’m Still Here“ също започнаха силно кампаниите си благодарение на ранни победи на „Златните глобуси“, като и двата впоследствие спечелиха „Оскар“ съответно в анимационната и международната категория.

Златни глобуси Филмови награди Номинации Оскар Актьори Церемония Филми Ники Глейзър Лос Анджелис Телевизионни категории
Последвайте ни
Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците

Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците

Победители и

Победители и "Грешници": Какво да очакваме от "Златните глобуси"

Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Почина Ерих фон Даникен – теоретикът на извънземните

Почина Ерих фон Даникен – теоретикът на извънземните

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

pariteni.bg
Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

dogsandcats.bg
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Ексклузивно

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Преди 22 часа
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп
Ексклузивно

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Преди 21 часа
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Ексклузивно

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Преди 21 часа
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Ексклузивно

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Преди 22 часа

Виц на деня

Съпруга крещи на мъжа си: - Какъв е тоя сив косъм на сакото ти? Пак си ходил при майка си да се оплакваш!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Загинал и ранени при тежка катастрофа на пътя Разград-Попово

Загинал и ранени при тежка катастрофа на пътя Разград-Попово

България Преди 1 час

Инцидентът между двете леки коли с разградска регистрация е станал около 16.30 часа

Силни ветрове и торнадо в Гърция причиниха щети, спряха фериботи и преобърнаха самолети

Силни ветрове и торнадо в Гърция причиниха щети, спряха фериботи и преобърнаха самолети

Свят Преди 2 часа

В Западна Гърция силна градушка удари град Патра на полуостров Пелопонес, а в крайбрежния град Рио морето буквално излезе на брега

Лекари от "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

Лекари от "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

България Преди 3 часа

Освен наднормено тегло, той има извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване

Задържаха помощник на Нетаняху за възпрепятстване на разследване

Задържаха помощник на Нетаняху за възпрепятстване на разследване

Свят Преди 4 часа

Полицията не назова името на задържания, но израелски медии съобщиха, че става дума за Цахи Браверман – настоящ началник на кабинета на Нетаняху

Турският актьор Джан Яман е освободен от ареста

Турският актьор Джан Яман е освободен от ареста

Свят Преди 4 часа

Джан Яман бе задържан с още 6 души

Южна Корея ще разследва твърденията на Пхенян за нарушено въздушно пространство

Южна Корея ще разследва твърденията на Пхенян за нарушено въздушно пространство

Свят Преди 4 часа

Южнокорейската Служба за национална сигурност каза, че правителството планира да разгледа последния инцидент с дрона заедно с военните и полицията, а резултатите ще бъдат докладвани незабавно

Иранският президент обвини САЩ и Израел в подклаждане на размирици

Иранският президент обвини САЩ и Израел в подклаждане на размирици

Свят Преди 4 часа

До изказването му се стига на фона на демонстрации, които заливат улиците на Ислямската република през последните седмици

"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"

"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"

България Преди 5 часа

Участниците поставиха чували с боклук на улицата пред сградата на Общината

Внимание! Скална маса ограничи движението София - Самоков

Внимание! Скална маса ограничи движението София - Самоков

България Преди 5 часа

Движението в района на ВЕЦ "Пасарел" временно се осъществява двупосочно в една лента

Заради студа: Русе обяви 12 януари за неучебен ден

Заради студа: Русе обяви 12 януари за неучебен ден

България Преди 6 часа

Основният мотив за обявяването на неучебния ден е грижата за здравето и безопасността на учениците

<p>Човешки останки са открити сред бушуващите горски пожари в Австралия</p>

Човешки останки са открити сред бушуващите горски пожари в Австралия

Свят Преди 6 часа

От средата на седмицата Югоизточна Австралия е в плен на гореща вълна, довела до избухването на горски пожари

<p>София се дави в боклук: Трифонов обвини кмета Терзиев в &quot;некадърност&quot;</p>

София се дави в боклук: Слави Трифонов обвини кмета Васил Терзиев в "некадърност"

България Преди 6 часа

Лидерът на ИТН обвинява кмета Васил Терзиев за кризата с отпадъците, хаоса в движението и лошото почистване на снега

<p>Експлозия&nbsp;след сватба в Исламабад, загинаха младоженците и още шестима</p>

Газова бутилка избухна след сватба в Исламабад, загинаха младоженците и още шестима

Свят Преди 6 часа

Полицията съобщи, че експлозията е станала в жилищен район в центъра на Исламабад и че властите разследват причината

<p>Руските сили завзеха още едно село в украинската Запорожка област</p>

Москва: Руските сили завзеха още едно село в украинската Запорожка област

Свят Преди 6 часа

Министерството допълни, че руските войски са нанесли удари по украинско оръжейно предприятие и енергийни съоръжения

Прекъсването на интернет достъпа в Иран продължава над 60 часа

Прекъсването на интернет достъпа в Иран продължава над 60 часа

Свят Преди 7 часа

Ограниченията върху интернет достъпа бяха въведени в четвъртък вечерта в цял Иран

<p>ДСБ с настояване за 100% машинно гласуване</p>

"Демократи за силна България" с настояване за 100% машинно гласуване

България Преди 7 часа

ДСБ предупреждава за най-трудната година за страната от десетилетия и вижда три взаимно усилващи се риска – геополитически, корупционен и икономически

Всичко от днес

От мрежата

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
1

Леден маратон във Врачанския Балкан

sinoptik.bg
1

След снега, иде "кукерският" студ

sinoptik.bg

„Онлайн коментарите понякога са много груби“: Кендъл Дженър проговори за слуховете около сексуалността ѝ

Edna.bg

„Чувствам се късметлийка, но и малко натъжена“: Изповедта на Сара Джесика Паркър

Edna.bg

Георги Миланов се завърна в игра с асистенция

Gong.bg

Бомба от Англия: Челси е фаворит за подписа на Винисиус

Gong.bg

Вандалска атака над българското посолство в Скопие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Петър Стоянов за кризата през 1997 г. и цивилизационния избор на България

Nova.bg