Погледнете към небето: Метеоритен дъжд връхлита Земята тази вечер

О рионидите се завръщат, обещавайки гледки на грандиозен метеоритен дъжд този уикенд.

The annual Orionid meteor shower, which originates from Halley's Comet, is expected to light up the night sky starting this weekend. Here's everything you need to know: https://t.co/0wiaSiU7DT pic.twitter.com/NluRrjE8J5

Метеоритният дъжд се случва всяка година благодарение на Халеевата комета. Въпреки че известният небесен обект преминава покрай Земята само веднъж на 72-80 години (и ще се появи отново в средата на 2061 г.), той оставя ежегодна следа от метеоритни дъждове, известни като Ориониди.

Метеоритен дъжд украсява небето този уикенд

Орионидите преминават покрай земната атмосфера със скорост 66 км в секунда, или около 238 000 км/ч. В резултат на това те създават доста зрелищно шоу, като Орионидите са известни с ярките си цветове и бързината си.

„През 2024 г. метеоритният дъжд Ориониди ще изсипе най-големия си брой метеорити сутринта на 20 и 21 октомври. Сутринта на 21 октомври може да донесе най-богатата картина от метеори“, съобщи EarthSky.org.

Spending your weekend outdoors? Keep your eyes out for the Orionids meteor shower!



A few Orionids could be viewable late Saturday and Sunday nights into the predawn. Even if they don't show, it may still be a good time for moonwatching. Get the details: https://t.co/1rbZ2GPqL3 pic.twitter.com/71kx7Gmj0X