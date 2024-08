Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско зрелище

В понеделник (12.08.2024 Г.) е пикът на метеорния дъжд “Персеиди” - най-богатата и популярна проява на "падащи звезди" в северното полукълбо през годината. Това ще бъде едно от най-значимите астрономически събития през 2024 г., съобщава Forbes.

Ето какво трябва да знаете за това кога, къде и как да наблюдавате метеорния дъжд:

Кога може да наблюдавате метеорният дъжд “Персеиди”?

През 2024 г. пикът на този метеоритен дъжд ще настъпи в края на неделя, 11 август, и в ранните часове на понеделник, 12 август. Въпреки че можете да гледате по всяко време през тъмните часове на денонощието, най-добрият съвет е да изчакате падането на Луната. Гледката е най-зашеметяваща в часовете преди разсъмване.

Двоен метеоритен дъжд ще предизвика зашеметяващо шоу тази нощ

Какво представлява метеорният дъжд “Персеиди”?

Това е годишна проява на "падащи звезди", причинена от кометата 109P/Swift-Tuttle. Открита през 1862 г. по едно и също време от астрономите Люис Суифт и Хорас Тътъл. Според НАСА кометата се връща във вътрешната слънчева система на всеки 133 години. По време на пътуванията си обаче тя се стопява малко, тъй като се приближава до Слънцето, изхвърляйки прах и отломки, които от своя страна обикалят около Слънцето на потоци или облаци. Докато Земята обикаля около Слънцето, тя преминава през различни потоци от кометни отломки, които предизвикват метеоритни дъждове - от които “Персеидите” са едни от най-плътните.

Метеорите - "падащи звезди" - са малки парчета скала или прах, които изгарят при сблъсъка си със земната атмосфера. Повечето от тях са малки колкото песъчинка.

Experience the spectacular Perseid meteor shower 2024https://t.co/78MFkrHQvY — Rumiana Hvostova (@RumianaHvostova) August 11, 2024

Има ли метеоритният дъжд “Персеиди” пик?

Според Американското метеорно общество точният пик - когато се очаква метеорната активност да бъде най-висока - е 04:00 ч. (UTC/GMT) на 11 август.

Въпреки това, тъй като скоростта на метеорите е до голяма степен идентична за около осем часа от двете страни на пика, всичко, което трябва да направите, е да намерите ясно, тъмно небе между залеза на слънцето в неделя, 11 август, и изгрева на слънцето в понеделник, 12 август. Заслужава си да се огледате и след настъпването на тъмнината от понеделник, 12 август, до вторник, 13 август.

Perseid meteor shower 2024 peaks this weekend. Here's how to see summer's best 'shooting stars' https://t.co/9TFoUthOR5 — Deplorable Ed Baker GAB & @EDII parler (@EdBaker3000) August 11, 2024

Къде и кога да наблюдаваме метеорния дъжд “Персеиди”

Това е събитие за цялото небе, тъй като "падащите звезди" могат да се появят навсякъде и по всяко време на нощта, въпреки че Обществото за популярна астрономия препоръчва да се търси на около 30-40 градуса от точката на излъчване. Радиантната точка е съзвездието “Персей”, което ще изгрее на североизточното нощно небе, гледано от северното полукълбо, след настъпването на тъмнината.

Ако гледате веднага след залез слънце, може да видите внезапни "Земни грайфери" - метеори, които сякаш се плъзгат по върха на атмосферата.

Perseid Meteor Shower of 2024 will peak late Sunday night into early Monday morning (Aug. 11/12) Get away from city lights and enjoy the show! pic.twitter.com/5fCllZKTtN — NWS Sacramento (@NWSSacramento) August 11, 2024

Най-добрите места за наблюдение на метеорния дъжд “Персеиди”

Избягайте далеч от светлинното замърсяване или намерете къмпинг. Ако това е невъзможно, наблюдавайте от място без ярки светлини в полезрението ви.

Perseid Meteor Shower 2024—Your Questions Answered (And How To Pronounce It) https://t.co/p3f1BKw4BH — Vigilant_vet (@vicarious_vet) August 10, 2024

Най-добрите начини да видите "падащи звезди”

Наблюдавайте колкото се може повече небето и развивайте нощното си зрение. Не гледайте в екрана на смартфона и не използвайте телескоп или бинокъл. Единственото оборудване, от което се нуждаете, са собствените ви невъоръжени очи.

