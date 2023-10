"Ориониди": Изящният метеоритен дъжд, наближава своя пик

О ктомври е специален месец за любителите на астрономията, защото всяка година по това време Земята преминава през опашката от отломки, оставена от Халеевата комета.

Резултатът е това, което НАСА нарича "един от най-красивите дъждове през годината": метеоритният дъжд "Ориониди". Този дъжд продължава до 22 ноември, но пикът му предстои този уикенд, предаде „Сайънс алерт“

Пикът на "Орионидите" ще настъпи между полунощ и изгрев сутрин на 21 октомври, събота - но чудесна гледка ще има и в неделя рано сутринта.

Тогава жителите на северното, и южното полукълбо ще имат възможност да видят до 20 метеора на час, които ще горят в близост до земната атмосфера през цялата нощ.ю

#Orionids is October's clear showstopper, with a peak of 20 meteors an hour.



This meteor show originating from the famous Halley's Comet, will emanate from the Orion constellation between 10:30 PM and 6:30 AM IST on October 21-22. pic.twitter.com/pn3xUPpec1