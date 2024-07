Двоен метеоритен дъжд ще предизвика зашеметяващо шоу тази нощ

П икът на метеоритни дъждове, южните делта-аквариди и алфа-каприкорнидите, ще могат да бъдат наблюдаван във вторник вечерта (30 юли). Единият от тях е известен с впечатляващо ярките си огнени кълба.

"Най-доброто време за наблюдение на всеки метеоритен дъжд, включително и на това двойно събитие, е между 2 и 4 часа сутринта", заяви Ник Московиц, планетарен астроном в обсерваторията Лоуел в Аризона, пред Business Insider.

