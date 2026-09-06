Изригна вулканът Анак Кракатау в Индонезия, шест летища преустановиха полетите

И зригването на индонезийския вулкан Анак Кракатау принуди шест летища да преустановят работа и засегна стотици полети на основното летище в Джакарта, предаде "Ройтерс".
Вулкан изригна няколко пъти в Индонезия
🇮🇩 Detik detik moment anak Krakatau erupsi, ga kebayang gimana dulu Krakatau meletus 😭🌋— Mulai Dari Sini (@mulaidarisini26) September 5, 2026
Batasi kegiatan diluar untuk hari ini ya, jangan lupa masker. Stay safe‼️ pic.twitter.com/o9dGb6j5vf
Международното летище „Сукарно-Хата“ преустанови полетите заради вулканична пепел, се казва в публикация на летищните власти в Инстаграм. Стотици пътници са блокирани на летището.
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Смущенията в следствие на изригването са засегнали 301 полета, включително 58 международни, съобщи летищният оператор „Ангкаса Пура“. Авиокомпанията „Сингапур Еърлайнс“ заяви, че е отменила днешните си полети от и до Джакарта.
Status Gunung Anak Krakatau disebut masih berada pada Level III (Siaga).— BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) September 5, 2026
Masyarakat diimbau tidak mendekat dalam radius tiga kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau dan mewaspadai ancaman bahaya awan panas, lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat. pic.twitter.com/TBIbT0mb3J
Вулканът Анак Кракатау, който се намира между островите Ява и Суматра в обширния архипелаг от острови на Индонезия, започна да изригва от късно вечерта в петък.
Пепелта, изхвърлена от вулкана, е достигнала височина от 6000 метра от страната на остров Ява и 15 000 метра от страната на остров Суматра, съобщи на своя сайт местната метеорологична агенция.
Индонезийската агенцията за управление на последиците от бедствия заяви, че днес ще проведе операция за модифициране на времето, която може да включва засяване на облаци, с цел да се предизвика дъжд.
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„Ако вали достатъчно силно, вулканичната пепел, която нарушава ежедневието ни от вчера и продължава и днес, ще бъде бързо отмита“, заяви ръководителят на агенцията на пресконференция.
Ash on the planes in Jakarta— Fahad Naim (@Fahadnaimb) September 6, 2026
A volcano in the sea near Java just blew ash over Jakarta.
It’s called Anak Krakatau... basically the “child” of the old Krakatau volcano.
Jakarta’s main airport closed. Planes and cars are covered in grey dust.
That dust is not normal dirt. It… pic.twitter.com/hENJNLOEr9
Огромно изригване на Анак Кракатау през 2018 г. предизвика цунами край бреговете на Суматра и Ява, при което загинаха 430 души, припомня ДПА.
Анак Кракатау, което означава „Детето на Кракатау“, се образува след легендарното изригване на вулкана Кракатау през 1883 г., при което загиват около 35 000 души.