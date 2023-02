Откриха важно писмо, разкриващо тайни на митичния Джордж Вашингтон

О тдавна изгубено писмо от Джордж Вашингтон разкрива финансовите проблеми на първия президент и се очаква да донесе 50 000 долара на търг.

Колекцията "Рааб", аукционна къща, специализирана в областта на историческите документи, обяви откриването на писмото в съобщение за медиите в неделя.

Според съобщението писмото досега е било "неизвестно на учените" и се е съхранявало в малка частна колекция в провинциална Западна Вирджиния.

В писмото от 1787 г. ранният политик пише за необходимостта да продаде земя и да събере пари. Той започва да си кореспондира с Израел Шреве, пенсиониран полковник, който иска да използва форма на кредит, за да купи парцел от 1644 акра земя на река Югиожени в Западна Пенсилвания, според колекцията на Рааб. Но Вашингтон настоява да продаде земята в брой.

A long-lost letter from George Washington hints at the first president's financial woes, and it is expected to fetch $50,000 at auction. https://t.co/j9JKC3PkVf