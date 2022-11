Откриха парче от совалката „Чалънджър“ в Атлантическия океан (ВИДЕО)

П арче от космическата совалка „Чалънджър“ беше намерено на дъното на Атлантическия океан, съобщиха световните агенции., предава БТА.

При гмуркане на водолази в опит за търсене на останки от самолет, изчезнал над Бермудския триъгълник, бяха открити парчета от взривилия се през 1986 г. апарат.

