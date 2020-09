Тайният космически самолет на Китай се приземи успешно

Т айният космически самолет на Китай е завършил първата си мисия успешно, съобщава местната медия China Science. Апаратът е прекарал два дни в орбита и се е приземил успешно.

Самолетът е с неивестно име, цел и вид. China Science споделя илюстрация на апарата, който описва като експериментален космически кораб, който е за многократна употреба.

Илюстрацията на кораба напомня на космическите совалки и другия мистериозен космически самолет - X-37B на ВВС на САЩ. Заради голямата мистерия и около китайския космически самолет, се смята, че той също може да е военен.

China's reusable experimental spacecraft on Sun returned to the scheduled landing site after a 2-day in-orbit operation, marking the country's important breakthrough in reusable spacecraft research and is expected to offer convenient and low-cost round trip transport. pic.twitter.com/otcP1ZNZAT