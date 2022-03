Последната мисия на „Чалънджър“

Н а 28 януари 1986 г. се случва един най-тежките инциденти в историята на пилотираните космически мисии – този със совалката „Чалънджър“. По-малко от минута и половина след нейното изстрелване тя е обхваната от пламъци. Совалката се разпада за секунди. Кабината на екипажа остава цяла, но пада от височина 19 км. със скорост от над 320 км/ч и се разбива във водите на Атлантическия океан.

Умират всичките седем астронавти на борда. Случилото се шокира целия свят. До този момент „Чалънджър“ се считала за една от сигурните совалки, създавани от НАСА. С нея били извършени общо девет мисии, първата от които се състояла през 1983 г.

35 years ago today, the Space Shuttle Challenger was lost 73 seconds into its 10th flight, killing all the astronauts on board. pic.twitter.com/x5uCDfj2aD

Десетата обаче се оказала фатална. Трагедията доведе както до прекъсване на изстрелванията на совалки, продължило две години и половина, така и до въвеждането на редица промени, имащи за цел да подобрят безопасността на космическите апарати.

Пожар, а не взрив

Повечето хора определят трагичния инцидент с „Чалънджър“ като експлозия, но това всъщност не е точно така. Истината е, че става въпрос за пожар, избухнал 73 секунди след изстрелването на совалката, на височина от около 14 км. Огненото кълбо, което обвило „Чалънджър“ за секунди, първоначално било определено като взрив от медиите, а също така и от някои представители на НАСА.

Последвалото разследване разкрило, че основната причина за случилото се е дефект в конструкцията на совалката. Оказало се, че били използвани гумени уплътнения, които губят своята еластичност при ниски температури, а нощта преди старта била много студена. В резултат, след изстрелването на совалката от десния ѝ спомагателен двигател бил изпуснат пламък, който попаднал върху главния горивен резервоар и връзката на двигателя с него.

За секунди избухнал голям пожар и цялата конструкция се разпаднала. Самият резервоар бил разкъсан, а изхвърлените количества течен кислород и водород създали огромното огнено кълбо, което на пръв поглед изглеждало като експлозия.

Пред погледите на милиони хора

Изстрелването на „Чалънджър“ било предавано на живо по телевизията, като се предполага, че по това време пред екраните били милиони американци. Това обаче не означава, че всички те видели трагичното събитие. Телевизионните канали, които предавали на живо изстрелването, прекъснали своето излъчване, когато совалката избухнала в пламъци. По-късно били разпространени записи на ужасяващия инцидент, но на практика само хората, събрали се в близост до стартовата площадка, станали непосредствени свидетели на случилото се.

Има и още една важна подробност – трагедията се разиграла в 11:39 ч. местно време. По това време повечето хора били на работа. От НАСА, обаче, предоставили телевизори в много училища, за да могат децата да проследят изстрелването. Причината за това била учителката Криста Маколиф.

ON THIS DAY: In 1986, the space shuttle Challenger exploded 73 seconds after liftoff from Cape Canaveral, killing all seven crew members. https://t.co/7ps654RPA0 pic.twitter.com/7uYBmLEA4l

Тя била част от екипажа на „Чалънджър“, избрана сред 11 хиляди кандидати по програмата „Учител в космоса“ (тя била обявена през 1984 г. от американския президент Роналд Рейгън). Идеята на НАСА била Маколиф да предаде няколко урока от орбита и да разкаже за престоя си в совалката на своите ученици, след като се завърне на Земята.

Критики срещу НАСА

Според редица експерти, които разследвали случилото се с „Чалънджър“, служителите на НАСА били подложени на значителен натиск в дните преди изстрелването. Основната причина за това били проблемите с приземяването на совалката „Колумбия“, състояло се десет дни преди трагедията – на 18 януари 1986 г. Освен това, стартът на „Чалънджър“ бил отлаган няколко пъти. След трагедията станало ясно, че месеци по-рано инженерът Роджър Бойсджоли предупредил за опасностите, които крият гумените уплътнения, превърнали се в причина за инцидента. Той уведомил своите началници, но докладът му бил пренебрегнат и сметнат за непрофесионален.

Съществуват и твърдения, че за изстрелването на „Чалънджър“ бил оказан натиск от Белия дом. Според тези слухове, Роналд Рейгън искал да включи темата за совалката в своята реч „За състоянието на съюза“ (традиционно обръщение на американския президент, което той произнася в началото на всяка календарна година). Повечето експерти, обаче, отбелязват, че тези твърдения са политически мотивирани и няма никакви доказателства в тяхна подкрепа.

We are committed to learning from the past to pave the way for safer space exploration. In a Jan. 2020 episode of @NASA_EDGE, experts talked about an agency program that keeps the lessons of Apollo, Challenger, and Columbia in the forefront: https://t.co/B15idFaIY5 #NASARemembers pic.twitter.com/EUFErZi7Op