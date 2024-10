Откриха най-малките пълни яйца на динозаври в Китай

В басейна на Ганчжоу, Китай, са открити шест пълни яйца в частично запазена китка, които според екипа на откритието са най-малките яйца на динозаври, откривани някога - поне ако не броим съвременните птици. Освен размера, тези яйца показват, че са от различен вид от всички яйца, които сме виждали досега.

Горнокредната формация Тангбиан в басейна на Ганджоу е едно от най-богатите места за лов на динозавърски яйца в света. Въпреки това най-добре представените семейства, като хадрозаври и троодонтиди, са дълги поне 11 сантиметра, така че с дължина около 30 милиметра и доста по-сферична форма новото откритие се отличава. Приготвянето на омлет определено не би било на дневен ред, дори ако те бяха не само безценни реликви, но и с повече от 60 милиона години изтекъл срок на годност.

За сравнение, най-малкото досегашно яйце на неавански динозавър е с дължина 45 милиметра.

Четири от яйцата са запазили онова, което авторите на статията, описваща ги, наричат „червеникава и възлова орнаментика“, но фактът, че са компресирани и деформирани, възпрепятства усилията за реконструиране на първоначалния им вид. Първоначално снопът е бил по-голям, като някои частично завършени яйца са оцелели, а черупките им са разпределени по околните скали.

