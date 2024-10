Ето как 10-годишно момиче откри отпечатъци от динозавър край плаж

Т ова, което започва като обикновена разходка по плажа за 10-годишно момиче, изведнъж се превръща в сбъдната мечта на палеонтолог.

Теган наскоро посетила Южен Уелс със семейството си, когато случайно се натъкнала на пет големи отпечатъка от стъпки, за които експертите смятат, че принадлежат на динозаври, съобщават BBC и Herald.Wales.

Съобщава се, че момичето и майка му Клер, които не са цитирани с фамилните си имена, са търсили вкаменелости в долината Гламорган, когато Теган направила откритието.

„Открихме, че това са големи дупки, които приличат на динозавърски отпечатъци, така че мама направи няколко снимки, изпрати имейл до музея и това беше от дългокрак динозавър“, спомня си Теган, по информация на Би Би Си.

Експертите смятат, че отпечатъците са истински.

10-Year-Old Girl Discovers Dinosaur Footprints During Beach Walk With Mom While on Vacation https://t.co/kvfWxEEeV4

„Доста сме сигурни, че това са истински динозавърски отпечатъци“, казва Синди Хауелс, уредник по палеонтология в Националния музей на Уелс, в последния епизод на предаването на Би Би Си „Ловци на динозаври“.

Според Хауелс динозавърът изглежда е част от семейството на зауроподоморфите.

Палеонтолозите предполагат, че отпечатъците може да принадлежат по-конкретно на Camelotia - растителнояден динозавър, който е бродил из района преди повече от 200 милиона години.

Според Herald.Wales Теган и Клер са живели близо до мястото, където са намерени отпечатъците.

Десетгодишното момиче заяви, че е било „готино и вълнуващо“ да намери отпечатъците, според Би Би Си. Тя и майка ѝ споделили снимки на откритието си с Националния музей на Уелс.

Girl discovers dinosaur footprints on beach walk - "It''s quite a significant find - the buzz you get when someone contacts us with a definite dinosaur find, it's amazing." https://t.co/yZN1paxoP6 #palaeontology #evolution #CitizenScience #SciChat