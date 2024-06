"Това е динозавър": Деца откриха рядка вкаменелост по време на поход

Т ри момчета направиха голямо научно откритие по време на семеен поход в Северна Дакота!

Във вторник, 4 юни, Денвърският музей на природата и науката сподели, че група млади момчета са открили рядък млад фосил на тиранозавър рекс по време на екскурзия през 2022 г.

Според съобщението Джесин и Лиъм Фишър са били на поход в пустошта заедно с баща си Сам Фишър и братовчед си Кейдън. По това време Лиъм е на 7 години, Джесин е на 10 години, а Кейдън - на 9 години, по информация на ABC News.

