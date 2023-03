Този динозавър е можел да издава звуци като птица

П алеонтолози от Музея на университета "Хокайдо", Япония, в сътрудничество със свои колеги от Американския природонаучен музей са открили доказателства, според които вид динозавър е бил способен да издава звуци като птица, съобщи Физ.орг.

В статия, публикувана в сп. "Къмюникейшънс байолъджи", авторите описват изследване на вкаменелости от ларинкс на динозавъра Pinacosaurus grangeri и особеностите му, които според тях са позволявали на древното създание да издава звуци, подобни на птичите.

Предишни изследвания предлагат малко доказателства за това как са звучали динозаврите, когато са се опитвали да издават звуци с органи, намиращи се в гърлото. Причината е, че ларинксът се състои основно от хрущял, който не се вкаменява добре.

Авторите на настоящото изследване са изучили фосилизирани останки от вид тантурест динозавър с шипове, Pinacosaurus grangeri от семейството на анкилозаврите, открит от друг екип в Монголия преди 18 години.

