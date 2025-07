Древна ДНК разкрива генетична връзка между Египет и Месопотамия

А нализ на древна ДНК разкри генетична връзка между културите на Древен Египет и Месопотамия, сочи изследване, публикувано в сряда в списание Nature.

Учените са секвенирали пълни геноми от зъбите на изключително добре запазен скелет, открит в запечатан погребален съд в египетска гробница, датираща отпреди между 4495 и 4880 години.

4/5 от генетичния материал показват връзки със Северна Африка и района около Египет. Но 1/5 от генома демонстрира сходства с населението от района между реките Тигър и Ефрат в Близкия изток – т.нар. Плодороден полумесец, където е процъфтявала месопотамската цивилизация.

„Откритието е изключително важно“, тъй като „представлява първото пряко доказателство за нещо, което досега само се предполагаше“ в предишни изследвания, коментира Даниел Антоан, куратор по Египет и Судан в Британския музей.

Археологически находки и по-рано подсказваха за търговски контакти между Египет и Месопотамия, както и за прилики в керамичните техники и системите за изобразително писане. Макар сходствата в зъбната морфология да загатваха за евентуални родови връзки, новото изследване предоставя генетично потвърждение на тези хипотези.

„Напълно е възможно река Нил да е служила като древна супермагистрала, улеснявайки не само преноса на култури и идеи, но и на хора“, допълва Антоан, който не е участвал пряко в проучването.

Скелетът е открит в гробничен комплекс в Нувайрат – археологически обект в Египет, разположен в камера, издълбана в скалист хълм. Анализът на износването на костите, както и наличието на артрит в определени стави, сочат, че мъжът е бил на около 60 години и вероятно е упражнявал професия, свързана с тежък физически труд – възможно като грънчар, обяснява съавторът и биоархеолог Джоел Айриш от университета „Ливърпул Джон Мурс“.

Този човек е живял точно преди или около началото на Старото царство – епоха, белязана от обединението на Горен и Долен Египет в единна държава. Това е период, който поставя основите на относителна политическа стабилност и културен разцвет, включително изграждането на пирамидите в Гиза.

„Това е времето, когато централизираната власт дава възможност за създаването на Древен Египет такъв, какъвто го познаваме“, казва съавторът Линус Гирдланд-Флинк, палеогенетик от Университета в Абърдийн. По същото време в Месопотамия се утвърждават шумерските градове-държави, а клинописът започва да се използва като писмена система.

