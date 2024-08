Отблъскващата истина за живота в Космоса: Как блокираните астронавти ще оцелеят до 2025 г.?

Т ова е сюжетът на много научнофантастични филми: двама астронавти са блокирани в Космоса и все още не знаят как ще се върнат.

Сунита "Суни" Уилямс и командирът Бари "Буч" Уилмор пристигнаха на Международната космическа станция (МКС) през юни като първия екипаж, който изпробва новия "Старлайнър" на "Боинг", който претърпя изтичане на хелий и повреди в двигателите, преди да се скачи с МКС - което повдигна въпроси за това доколко е безопасен за обратния полет.

От "Боинг" настояват, че астронавтите не са "заклещени", и твърдят, че "няма повишен риск" при връщането им в "Старлайнър", но НАСА обмисля да ги върне с полет на SpaceX.

Те трябваше да бъдат в Космоса само осем дни, но вече са там повече от два месеца и може да се наложи да останат до февруари 2025 година.

Но дали имат достатъчно запаси за такъв престой, как се справят психически и какво е ежедневието на МКС?

Размер и съоръжения

МКС е с дължина близо 109 м от край до край, т.е. с един метър по-малко от цялата дължина на игрището за американски футбол, включително крайните зони.

Жилищното и работното пространство разполага с шест спални помещения, две бани, фитнес зала и еркер с 360-градусова гледка.

Уилямс и Уилмор не са сами - те споделят помещенията със седем други астронавти от други мисии - четирима от тях са американци, а трима - руснаци.

Има ли достатъчно храна, вода и кислород?

Да, там има резервни запаси, които да поддържат астронавтите за дълго време.

Космическата станция разполага със собствени системи за генериране на кислород и около 50% от издишания кислород се възстановява.

Що се отнася до водата, станцията разполага със система за рециклиране на урина в питейна вода, а част от тази система улавя и влагата, отделяна във въздуха на кабината от дъха и потта на екипажа.

Снабдяването с храна е малко по-сложно. Храната се създава в Лабораторията за космически хранителни системи на НАСА в Хюстън, където готвачите се фокусират върху това храната да бъде апетитна и питателна.

Голяма част от тях са дехидратирани, което означава, че трябва да се заредят с вода, преди да се консумират, докато някои са готови и трябва само да се загреят.

В кухнята на станцията се предлага месо (например говеждо месо на барбекю), яйца, зеленчуци, хляб, солени закуски и сладкиши.

Членовете на екипажа могат също така да поискат някои от своите лични любими продукти от рафтовете.

Във видеоклип в канала на НАСА в YouTube Уилямс разкри, че любимата ѝ стока е Nutter Butter - и показа буркан, който семейството ѝ е изпратило за нея.

Кога са изпратени последните доставки?

Космическият апарат редовно получава още доставки от Земята, като последната пристигна на 6 август.

Доставките, изстреляни с ракета от Казахстан на 30 май, включваха около три тона храна, гориво и други принадлежности за Уилямс, Уилмор и останалите седем членове на екипажа на борда.

Екипажът по принцип може да поръчва това, което иска да бъде доставено на тези кораби, като се свърже с Контрола на полетите преди изстрелването.

Това е добра новина за Уилмор и Уилямс, които бяха принудени да оставят личните си куфари преди излитането през юни, за да освободят място за допълнително оборудване, което означава, че трябваше да носят резервни дрехи, които вече бяха в МКС при пристигането им.

Собствените им дрехи най-накрая пристигнаха с доставките на 6 август, а до няколко месеца ще бъдат изпратени още запаси.

След като корабите за снабдяване бъдат изпразнени на МКС, екипажът ги напълва с боклука си, преди да ги изпрати обратно на Земята.

Как се използва тоалетна без гравитация?

Има някои неща, които филмите за Космоса просто не покриват - но Уилямс навлезе в по-дребните детайли на космическия живот в канала на НАСА в YouTube.

Във видеото, заснето през 2012 г., Уилямс показва тоалетната, която донякъде прилича на тази, която може да се види в самолет.

Разликата е, че има две отделни тръбички - една за урина и една за изпражнения. Тръбата за урина, която е оцветена в жълто, е прикрепена към стената и почти прилича на прахосмукачка - подходящо е да има функция за засмукване, за да се предотврати причиняването на бъркотия от гравитацията.

Тръбата за изпражнения прилича повече на типична тоалетна със седалка - въпреки че трябва да се държите за дръжката на стената до нея.

От друга страна, на стените на тоалетната има половин дузина видове тоалетна хартия, натъпкани в торбички, включително мокри кърпички и дезинфекциращи кърпички, в случай че "нещата не вървят добре", както казва Уилямс.

Астронавтите получават и тоалетни комплекти, които включват неща като четка и паста за зъби (които трябва да погълнете или да изплюете в салфетка) и четка за коса - която според г-жа Уилямс е безсмислена в Космоса, защото гравитацията постоянно държи косата ви изправена.

Какво ще кажете за условията за спане?

Забележително е, че можете да спите на пода, на стената или на тавана.

Това е така, защото без гравитация екипажът никога няма усещането, че е легнал. Няма значение дали са на пода, изправени или обърнати с главата надолу - усещането е едно и също.

Затова на МКС има спални станции с размерите на телефонни кабини, в които екипажът се настанява и които се състоят от спален чувал и възглавница на пода, стената и тавана.

Свободно време

Когато не провеждат космически експерименти, екипажът може да се наслаждава на гледката към Земята от наблюдателната палуба на станцията или да отиде до Усъвършенстваното устройство за съпротивителни упражнения (ARED) във възела Tranquillity - модерен термин за фитнес уреди.

ARED предлага традиционни упражнения за горната и долната част на тялото, като клек, мъртва тяга, повдигане на пети, бицепсово извиване и лежанка, като използва вакуумни цилиндри, които копират тежестите във фитнес залите.

Екипажът се насърчава да го използва по време на целия си престой в Космоса, тъй като загубата на мускулна маса и кости е често срещана при дълги мисии.

Как се чувстват двамата астронавти?

И двамата са пенсионирани капитани от военноморските сили и дългогодишни астронавти на НАСА, които вече имат зад гърба си дълги мисии на космически станции.

Уилмор, на 61 г., и Уилямс, на 58 г., заявиха, че при този изпитателен полет са очаквали да научат много за "Старлайнър" и за това как работи.

На единствената си пресконференция от Космоса през юли те увериха репортерите, че са заети, помагат при ремонтите и изследванията, и изразиха увереност във всички тестове на "Старлайнър", които се провеждат зад кулисите.

"Имам много добро чувство в сърцето си, че космическият кораб ще ни върне у дома без проблем", каза г-жа Уилямс пред репортери.

На Земята се провеждат тестове, за да се установи дали корабът на Боинг все още може да се използва безопасно за връщането им.

"Тази мантра, която сте чували, "Провалът не е опция", ето защо сега оставаме тук", каза г-н Уилмор миналия месец.

"Вярваме, че тестовете, които правим, са тези, които трябва да направим, за да получим правилните отговори, за да ни дадат данните, от които се нуждаем, за да се върнем", разкри още Уилмор.

Все още няма публична информация от тяхна страна относно перспективите за осеммесечен престой.

Съпругата на г-н Уилмор Деана заяви пред АП по-рано тази седмица, че той е "доволен" на космическата станция, "нито се тревожи, нито се притеснява".

Тя каза, че г-н Уилмор, който е дългогодишен старейшина в църква в Тексас, вярва, че Бог контролира ситуацията, и че това дава на семейството му "голямо спокойствие".

Това ли е най-дългият престой в Космоса?

Не - руснакът Валери Поляков постави този рекорд в средата на 90-те години, прекарвайки 437 дни извън Земята.

Миналата година пък астронавтът на НАСА Франк Рубио се завърна от 371-дневно пътуване заедно с руските астронавти Сергей Прокопиев и Дмитрий Петелин, като счупи рекорда за най-дълго време, прекарано в Космоса от американец.

Това пътуване, подобно на това, е удължено от технически трудности и трябвало да продължи само шест месеца.

