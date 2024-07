"Не сме съвсем готови да го направим": Какво се случва с блокираните в Космоса астронавти

В се още няма дата за завръщане на блокираните астронавти на Боинг, които са блокирани на Международната космическа станция (МКС) от юни, след като космическият им кораб претърпя множество аварии, съобщи НАСА.

Буч Уилмор и Сунита Уилямс се качиха в орбита в космическия кораб на Боинг след дългогодишни забавяния и успешно се изстреляха при първия полет на "Старлайнър" с екипаж от космическата станция Кейп Канаверал във Флорида на 5 юни. По план те трябваше да останат една седмица в орбита.

Но по време на полета космическият кораб претърпя редица проблеми, включително пет изтичания на хелий и пет повреди на двигателите на системата за управление на реакцията (RCS), което принуди инженерите да отстраняват проблемите на Земята. Това удължи престоя на двамата астронавти на борда на Международната космическа станция (МКС) до сегашните 50 дни.

Въпреки това НАСА и Боинг твърдят, че макар наземните тестове да са приключили, все още няма ясна дата за полет до дома.

Boeing Starliner astronauts remain stuck on International Space Station with no set return date, NASA announces https://t.co/pY4PDpzH7D