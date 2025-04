Оправдан след 113 години: Нови данни разкриват смелостта на офицер Мърдок от "Титаник"

И зминаха 113 години, откакто "Титаник" потъва под вълните на Атлантическия океан, отнемайки живота на над 1500 пътници и членове на екипажа.

Сега нови доказателства най-накрая реабилитират шотландския офицер, превърнат в изкупителна жертва на трагедията – първият офицер Уилям Мърдок.

Titanic's Scottish scapegoat is CLEARED after 113 years: 3D scans confirm First Officer William Murdoch did NOT abandon his post as the ship sank https://t.co/viotO6s9Ec