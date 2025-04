Нови подробности за последните часове на „Титаник“

Д етайлен анализ на пълноразмерно цифрово сканиране на „Титаник“ разкри нова представа за последните часове на обречения лайнер. Точното 3D копие показва жестокостта на това как корабът се разцепва на две, докато потъва след удар в айсберг през 1912 г. 1500 пътници губят живота си при бедствието.

Сканирането предоставя нов изглед на котелно помещение, потвърждавайки разказите на очевидци, че инженерите са работили до края, за да запазят светлините на кораба включени. Компютърна симулация също предполага, че пробиви в корпуса с размер на лист хартия А4 са довели до смъртта на кораба, пише Би Би Си (BBC).

„Титаник е последният оцелял очевидец на катастрофата и той все още има какво да разкаже“,

каза Паркс Стивънсън, анализатор на „Титаник“. Сканирането е проучено за нов документален филм на National Geographic и Atlantic Productions, наречен Titanic: The Digital Resurrection. Останките, които лежат на 3800 м в ледените води на Атлантическия океан, са картографирани с помощта на подводни роботи.

Повече от 700 000 изображения, направени от всеки ъгъл, бяха използвани за създаването на „дигиталния близнак“, който беше разкрит ексклузивно на света от BBC News през 2023 г. Тъй като останките са толкова големи и лежат в мрака на дълбините, изследването им с подводници показва само изкушаващи моментни снимки. Сканирането обаче предоставя първия пълен изглед на „Титаник“.

Огромният нос лежи изправен на морското дъно, почти сякаш корабът продължава своето пътуване. Но разположена на 600 метра, кърмата е купчина обезобразен метал. Щетите са причинени, тъй като корабът се блъска в морското дъно, след като се пречупва наполовина.

Titanic scan reveals new secrets of ship's final hours, including how engineers kept the lights on until the last momenthttps://t.co/e9vuGFyb3q