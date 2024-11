Джобен часовник, спрял при потъването на „Титаник“, се продава за $104 000

Д жобен часовник, който е спрял, когато собственикът му е потънал с „Титаник“, ще бъде продаден за близо 104 000 долара.

Рамон Гомес е един от 1521 пътници, които загиват, когато злополучният кораб се удря в айсберг и потъва през 1912 г.

Предполага се, че Гомес, уругвайски пътник в първа класа, е скочил от кораба, държейки се за палубен стол, в опит да се спаси. Но това се оказва безполезно, тъй като тялото му е извадено от морето седмица по-късно от кабелния кораб „Маккей-Бенет“.

Вещите му са извадени, за да могат да бъдат изпратени обратно на семейството му, включително швейцарския часовник Zenith от сребро и позлата.

Часовникът е останал „застинал във времето“ в 4,53 ч., което е 2 часа и 33 минути след потъването на кораба на 15 април 1912 г.

Семейството е съхранявало часовника в продължение на 112 години, но сега го продава на търг на „Хенри Олдридж и син“ от Девиз в Уилтшър.

Преди това Гомес е оцелял при друга корабна катастрофа - пожар на борда на „Америка“, като е скочил от палубата.

Два месеца преди отплаването на „Титаник“ той уверено пише на братовчед си, че очаква „безопасно пресичане“.

Според него това е така, защото появата на безжичната връзка означава, че бедстващ кораб може да се свърже с целия свят.

След катастрофата генералният консул на Уругвай в Ню Йорк отива в Халифакс, Нова Скотия, Канада, за да получи тялото и личните вещи на Гомес, които са предадени на брат му в Уругвай.

