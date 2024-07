70-годишната Опра Уинфри: Не смятам себе си за стара

70-годишната Опра Уинфри не смята себе си за стара. Медийната звезда е забелязала промяна в отношението на другите хора, откакто е навършила 60 години, но тя самата споделя, че не се замисля често за напредването на годините си.

В разговор с приятелката си Гейл Кинг и Мелинда Гейтс в подкаст Опра каза: „Никога не съм се определяла за стара, а чувам много хора да казват това. Аз дори не мисля за себе си по този начин. Бях поразена от числото 60. Забелязах, че когато ме представят дори онлайн или във вестник като „60-годишната Опра Уинфри“, хората ще възкликнат „Уау, ти си на 60!“.

„Забелязах разликата в начина, по който хората ме възприемат, на 60 започнаха да ме наричат „госпожа“ или „леля“.

„Също осъзнах, че темата за лелята е много културна. Ако отидеш в друга държава, където възрастта се уважава, това се счита за чест“.

Опра насърчи хората да приемат промените, които идват с напредването на възрастта, а Гейл подчерта значението на поемането на рискове и позитивното мислене.

Запитана от Мелинда за съветите, които имат за жените, навлизащи в 40-те, 50-те и 60-те си години, Гейл заяви: „Винаги можеш да се справиш по-добре, винаги можеш да си по-добра“.

„Дори когато седя тук днес, хората казват: „Гейл, искам да бъда точно като теб“. А аз им отговарям: „Наистина не искаш. Желаеш да бъдеш най-добрата версия на себе си“.

„Винаги съм смятала, че преходът може да бъде много добро нещо. Вярвам в поемането на рискове – не поемайте глупави рискове – но вярвам, че трябва да залагам на себе си и ако не се получи, то си е за моя сметка и това е нормално“.

