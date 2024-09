Опра Уинфри организира звездна среща с Камала Харис

К амала Харис се срещна с Опра Уинфри в четвъртък за „виртуален митинг“, който включваше интервю, по време на което Харис атакува позицията на опонента си Тръмп по отношение на репродуктивните права и обеща да подпише законопроект за гранична сигурност, осуетен от републиканците в Сената.

Събитието, ръководено от един от вечните майстори на телевизионното токшоу в САЩ, беше изпълнено с появата на известни личности и сърцераздирателни лични истории. То беше предавано на живо от Мичиган - ключов щат за президентската битка.

„Има истинско усещане за оптимизъм и надежда, които се завръщат... за този нов ден, който вече не е на хоризонта, а е тук. Живеем в него“, каза Опра пред аудиторията от 400 присъстващи и над 200 000 души, които се включиха виртуално.

Сред звездите, които се включиха дистанционно, бяха Трейси Елис Рос, Джулия Робъртс, Мерил Стрийп, Крис Рок и Бен Стилър, които участваха от домовете си, за да изразят ентусиазма и подкрепата си за кандидатурата на Харис и Уолц.

„Искам да заведа дъщерите си в Белия дом, за да се срещнат с тази чернокожа жена президент“, каза Рок. „Мисля, че тя ще бъде страхотен президент и съм готов да обърна страницата. Цялата тази омраза и негативност трябва да спрат“, допълни звездата.

„Здравейте, президент Харис“, поздрави я Мерил Стрийп, след което закри устата си. „Опс!“

„След четиридесет и седем дни“, отвърна Харис и се засмя.

По време на близо 90-минутния разговор Харис разговаря директно с присъстващите, които изразиха загрижеността си относно имиграцията, разходите за живот и ограничаването на репродуктивните права.

Опра заяви, че американците скърбят заедно с хаитяните и хората, приемани за хаитяни, които сега живеят в страх, защото от щаба на Доналд Тръмп са разпространили зловещи, неверни твърдения за тях. Но тя добави, че много американци отляво, отдясно и по средата са истински загрижени за имиграцията в САЩ.

В отговор на въпрос на член на публиката какво ще направи, за да засили сигурността по границата, Харис обвини Доналд Тръмп, че е убил законодателството, което щеше да осигури повече средства за правоприлагащите органи по границата.

