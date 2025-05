Как Даяна се възмутила от близката до Меган Опра Уинфри

Х ерцогинята на Съсекс и Опра Уинфри споделят близко приятелство, живеят като съседи в Монтесито и често изразяват публично привързаността си една към друга. Първата им среща се е състояла в двореца Кенсингтън през март 2018 г., когато Опра се е обърнала към Меган от името на CBS, пише Daily Mail.

Според Робърт Лейси в книгата му „Битката на братята“, се твърди, че двете са се сближили веднага.

Връзката им е била достатъчно силна, за да може Опра да си осигури челно място на сватбата на Меган и Хари само два месеца по-късно.

Преди да се срещне с Хари, Меган беше умерено успешна актриса, най-известна с ролята си в съдебната драма „Костюмари“. Но връзката ѝ с британското кралско семейство я катапултира на съвсем различно ниво на славата – такова, което ѝ е отворило врати, включително близко приятелство с Опра.

Г-н Лейси отбелязва, че „знаменитостите са се превърнали в новото семейство на Меган – съюзниците, към които тя може да се обърне, тъй като отношенията ѝ с кралското семейство са станали токсични“.

Meghan Markle says the palace had an active role in ‘perpetuating falsehoods’ about her and Prince Harry. 'Oprah with Meghan and Harry' airs Sunday, March 7 on CBS. pic.twitter.com/rsPbpOOeUf

През 2021 г. Хари и Меган седнаха именно с Опра за първото си голямо интервю,

след като се оттеглиха като работещи членове на кралското семейство. Интервюто се превърна в определящ момент, позволявайки на Хари и Меган да говорят публично по свои собствени условия, като Лейси предположи, че са „скочили, преди да бъдат принудени да скочат“.

Интересното е, че години преди интервюто на Меган, покойната ѝ свекърва принцеса Даяна се е чувствала „много неудобно“ около Опра. Бившият кралски готвач Дарън Макгрейди си спомня, че Опра се е срещнала с Даяна в двореца Кенсингтън, за да обсъдят евентуално интервю, което според телевизионния водещ би било „връхната точка в кариерата ѝ“. Близката приятелка на Даяна, Симон Симънс, обаче споделя с Лейси, че

принцесата е смятала, че Опра е по-фокусирана върху сензациите, отколкото върху истинското разказване на истории.

Според съобщенията Даяна се почувствала така, след като е гледала интервюто на Опра със Сара Фъргюсън, което изглежда е било по-фокусирано върху Даяна, отколкото върху книгата на Сара. „Това разкри на Даяна основната липса на уважение, която тя е чувствала, че Опра изпитва към своите теми и как тя просто я е манипулирала, за да получи по-висок рейтинг“, пише г-н Лейси.

