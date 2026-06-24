Опра Уинфри: Умолявах да не разкриват кадри, които щяха да унищожат Уитни Хюстън

С ветовноизвестната водеща Опра Уинфри направи шокиращо разкритие от сцената на престижния фестивал Cannes Lions във вторник. Тя сподели, че веднъж буквално е умолявала публиката в студиото си на колене да не публикува снимки и видеоклипове, след като Уитни Хюстън е паднала тежко от сцената по време на последното си гостуване в „Шоуто на Опра Уинфри“ през 2009 г. Според Уинфри, ако този инцидент бе станал публично достояние, той е щял „напълно да унищожи“ певицата.

Oprah Winfrey reveals Whitney Houston once fell off the stage while performing on her show, but she asked the audience not to tell the media about it.



"I begged them not to put those pictures out, because it would ruin her life. And they did not." pic.twitter.com/ATri84hsLn — Variety (@Variety) June 23, 2026

Уинфри се върна назад в спомените си към тежката борба на Хюстън със зависимостите и последната им съвместна изява на екран.

„Направихме стандартното телевизионно приветствие „Здравей, момиче, как си?“, след което веднага спрях камерите, отидох зад кулисите и ѝ казах директно в очите: „Кажи ми какво искаш да се случи тук? А аз ще ти кажа какво искам аз“. Това се превърна в едно от най-силните и откровени интервюта в кариерата ми“, спомня си Уинфри, цитирана от списание Variety.

Уитни Хюстън, сочена за един от най-великите гласове на своето поколение, остави незаличима следа с вечните си хитове „I Will Always Love You“ и „I Wanna Dance with Somebody“, както и с незабравимата си роля във филма „Бодигард“.

За съжаление, битката ѝ със злоупотребата с наркотични вещества ставаше все по-видна през последните години от кариерата ѝ. Именно през 2009 г. пред Опра тя направи болезненото признание, че употребата на тежки наркотици е ескалирала по време на бурния ѝ брак с Боби Браун, превръщайки се в нейно „ежедневие“. Поп дивата почина трагично през февруари 2012 г. на 48-годишна възраст, след като бе намерена в безсъзнание във ваната на хотелската си стая в „Бевърли Хилтън“.

Oprah Winfrey Begged Studio Audience Not to Leak Embarrassing Moment from a Whitney Houston Performance on Her Talk Show https://t.co/rbcNv0Atno — People (@people) June 23, 2026

Версията на Опра: „Тя се беше завърнала към дрогата“

Уинфри разкри пред публиката в Кан детайли, които досега бяха останали скрити за света. Тя твърди, че Хюстън е била напълно чиста по време на първото им голямо интервю, но по-късно, когато се е завърнала за музикално изпълнение пред публиката в студиото, вече е била рецидивирала и затова е паднала от сцената.

„Имах толкова огромно доверие от страна на моята публика, че успях да овладея ситуацията. При последното си шоу при нас Уитни се беше завърнала към наркотиците. Когато я попитах за намеренията ѝ зад кулисите първия път, тя беше чиста. Но в деня, в който дойде да пее пред хората, тя не беше на себе си и падна от сцената“, категорична е Опра.

Телевизионната водеща обясни, че първата ѝ мисъл е била как да защити певицата от медиен линч.

„Знаех, че ако тази история и кадрите се разчуят, тя щеше да бъде психически съсипана. И въпреки че в залата имаше камери и много хора, аз ги умолявах да не публикуват тези снимки, защото това щеше да съсипе живота ѝ. И те проявиха уважение – не го направиха. Мога да ви уверя, че в днешния свят на социалните мрежи това нямаше как да се случи“, добави Опра.

Последното участие на Уитни в шоуто бе през септември 2009 г. като част от промотирането на финалния ѝ студиен албум „I Look to You“, където тя изпълни емоционалната изповед „I Didn't Know My Own Strength“.

Семейството отвърна на удара: „Абсолютна лъжа!“

Наследниците на Уитни Хюстън обаче реагираха моментално и с огромен гняв с изявление пред таблоида TMZ, оспорвайки категорично версията на Опра. Според тях инцидентът с падането действително се е случил, но по време на предварителната репетиция (саундчек) на тъмен подиум и певицата „абсолютно не е била под влиянието на наркотици“.

Пат Хюстън, дългогодишен мениджър и снаха на звездата, публикува официална позиция в профила си в Instagram:

„Уитни действително падна от сцената по време на гостуването си при Опра Уинфри през 2009 г., но това се случи по време на техническия саундчек. Причината беше пълната тъмнина в залата и фактът, че тя не познаваше разположението на сцената. Тя абсолютно не е била дрогирана! Като всеки човек, тя имаше своите лични битки, но е грозно, неточно и несправедливо тези трудности да се свързват с всяко нейно изпълнение или с всяка глава от живота ѝ. Това, което публиката видя тогава, беше плод на чиста дисциплина, огромен талант и всеотдайност, а не на болните предположения, които други хора се опитват да проектират върху нея днес.“

Авторитетното издание The Independent вече се е свързало с представители на Опра Уинфри и наследниците на Хюстън за допълнителни коментари по разразилия се скандал.