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Опра Уинфри: Умолявах да не разкриват кадри, които щяха да унищожат Уитни Хюстън

Опра Уинфри призна, че е умолявала публиката си да скрие кадри от падане на Уитни Хюстън от сцената заради рецидив към наркотиците. Наследниците на покойната певица обаче реагираха остро и обвиниха водещата в грозни лъжи

Стела Христова Стела Христова

24 юни 2026, 12:47
Опра Уинфри: Умолявах да не разкриват кадри, които щяха да унищожат Уитни Хюстън
Източник: Getty Images

С ветовноизвестната водеща Опра Уинфри направи шокиращо разкритие от сцената на престижния фестивал Cannes Lions във вторник. Тя сподели, че веднъж буквално е умолявала публиката в студиото си на колене да не публикува снимки и видеоклипове, след като Уитни Хюстън е паднала тежко от сцената по време на последното си гостуване в „Шоуто на Опра Уинфри“ през 2009 г. Според Уинфри, ако този инцидент бе станал публично достояние, той е щял „напълно да унищожи“ певицата.

Уинфри се върна назад в спомените си към тежката борба на Хюстън със зависимостите и последната им съвместна изява на екран.

„Направихме стандартното телевизионно приветствие „Здравей, момиче, как си?“, след което веднага спрях камерите, отидох зад кулисите и ѝ казах директно в очите: „Кажи ми какво искаш да се случи тук? А аз ще ти кажа какво искам аз“. Това се превърна в едно от най-силните и откровени интервюта в кариерата ми“, спомня си Уинфри, цитирана от списание Variety.

Уитни Хюстън, сочена за един от най-великите гласове на своето поколение, остави незаличима следа с вечните си хитове „I Will Always Love You“ и „I Wanna Dance with Somebody“, както и с незабравимата си роля във филма „Бодигард“.

За съжаление, битката ѝ със злоупотребата с наркотични вещества ставаше все по-видна през последните години от кариерата ѝ. Именно през 2009 г. пред Опра тя направи болезненото признание, че употребата на тежки наркотици е ескалирала по време на бурния ѝ брак с Боби Браун, превръщайки се в нейно „ежедневие“. Поп дивата почина трагично през февруари 2012 г. на 48-годишна възраст, след като бе намерена в безсъзнание във ваната на хотелската си стая в „Бевърли Хилтън“.

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Уинфри разкри пред публиката в Кан детайли, които досега бяха останали скрити за света. Тя твърди, че Хюстън е била напълно чиста по време на първото им голямо интервю, но по-късно, когато се е завърнала за музикално изпълнение пред публиката в студиото, вече е била рецидивирала и затова е паднала от сцената.

„Имах толкова огромно доверие от страна на моята публика, че успях да овладея ситуацията. При последното си шоу при нас Уитни се беше завърнала към наркотиците. Когато я попитах за намеренията ѝ зад кулисите първия път, тя беше чиста. Но в деня, в който дойде да пее пред хората, тя не беше на себе си и падна от сцената“, категорична е Опра.

Телевизионната водеща обясни, че първата ѝ мисъл е била как да защити певицата от медиен линч.

„Знаех, че ако тази история и кадрите се разчуят, тя щеше да бъде психически съсипана. И въпреки че в залата имаше камери и много хора, аз ги умолявах да не публикуват тези снимки, защото това щеше да съсипе живота ѝ. И те проявиха уважение – не го направиха. Мога да ви уверя, че в днешния свят на социалните мрежи това нямаше как да се случи“, добави Опра.

Последното участие на Уитни в шоуто бе през септември 2009 г. като част от промотирането на финалния ѝ студиен албум „I Look to You“, където тя изпълни емоционалната изповед „I Didn't Know My Own Strength“.

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Наследниците на Уитни Хюстън обаче реагираха моментално и с огромен гняв с изявление пред таблоида TMZ, оспорвайки категорично версията на Опра. Според тях инцидентът с падането действително се е случил, но по време на предварителната репетиция (саундчек) на тъмен подиум и певицата „абсолютно не е била под влиянието на наркотици“.

Пат Хюстън, дългогодишен мениджър и снаха на звездата, публикува официална позиция в профила си в Instagram:

„Уитни действително падна от сцената по време на гостуването си при Опра Уинфри през 2009 г., но това се случи по време на техническия саундчек. Причината беше пълната тъмнина в залата и фактът, че тя не познаваше разположението на сцената. Тя абсолютно не е била дрогирана! Като всеки човек, тя имаше своите лични битки, но е грозно, неточно и несправедливо тези трудности да се свързват с всяко нейно изпълнение или с всяка глава от живота ѝ. Това, което публиката видя тогава, беше плод на чиста дисциплина, огромен талант и всеотдайност, а не на болните предположения, които други хора се опитват да проектират върху нея днес.“

Авторитетното издание The Independent вече се е свързало с представители на Опра Уинфри и наследниците на Хюстън за допълнителни коментари по разразилия се скандал.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.independent.co.uk    
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