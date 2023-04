Опасни микроби по крайбрежието на САЩ, един на всеки пети заразен умира

А тмосферата и океаните на Земята се нагряват повече от всякога в човешката история, предизвиквайки каскада от промени по цялата планета, с които нашият вид се надпреварва да се справи.

Разбира се, това се дължи на антропогенното изменение на климата.

Емисиите на парникови газове ни се връщат по различни начини,

включително под формата на свръхмощни урагани, горещи вълни и други големи метеорологични явления, които засягат голям брой хора наведнъж.

Но не всички последици от изменението на климата са толкова забележими.

Според ново проучване на международен екип от изследователи, един по-малко известен, но заслужаващ внимание ефект от затоплянето на моретата е разпространението на месоядни бактерии в крайбрежните води, където те могат да разболеят опасно хората дори при хубаво време.

По-конкретно, изследването посочва Vibrio vulnificus - вид, който е известен с това, че заразява хора.

Той може да се появи, когато някой яде сурови или морски дарове, преминали през недостатъчна топлинна обработка, особено стриди, но също така е способен да предизвика животозастрашаващ некротизиращ фасциит, когато е върху открита рана.

About one in five people with a wound infected by V. vulnificus will die, according to the @CDCgov sometimes within a day or two of becoming ill. Many survivors still require intensive care or limb amputations.https://t.co/Gp2mriB23h