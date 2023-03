Невидимата опасност, която се крие в хотелската ви стая

З а повечето от нас престоят в хотелска стая е или необходимост – поради пътувания свързани с работа, или нещо, което очакваме с нетърпение, като част от почивката ни.

Но как бихте реагирали ако ви кажем, че независимо как изглежда, на пръв поглед, стаята ви тя съвсем не е толкова чиста. Дори да говорим за луксозна стая това не непременно означава, че е по-малко мръсна.

Всъщност, който и да е бил в стаята ви преди вас е оставил след себе си бактерии, гъбички и вируси навсякъде – по мебелите, килимите, завесите и всякакви други повърхности.

Какво ще остане от завещаните ви микроби, до голяма степен зависи от това, колко ефективно ще бъде почистена стаята от персонала на хотела. И нека признаем – онова, което вие намирате за чисто може да се различава от представите на хотела за чистота.

Обикновено, критериите за оценяване на чистотата в хотелите се основават на това как изглеждат и как миришат стаите. Но това не е съвсем така. Истината е, че под видимата повърхност има милиарди микроорганизми, които населяват пространството, причинители на редица инфекции. Така че нека се потопим за малко в света на микробите, буболечките и вирусите, за да разберем къде и какво се крие.

Всичко започва в асансьора

Преди дори да сте стигнали до стаята си, помислете си за копчетата в асансьора на хотела – свърталище на микроби. Постоянно и от всеки тези копчета се докосват от посетителите на хотела и така много лесно става обмен на микроорганизми.

Всички дръжки на врати, използвани в общите части на хотелите, са сцена със същия сюжет, освен ако не се почистват редовно. Затова, ако сте пипали дръжки, измийте ръцете си или използвайте дезинфектант преди да ядете, пиете или докосвате лицето си.

Най-честите инфекции, които хората развиват по хотелите са коремни – диария и повръщане, освен тях често срещани са и респираторните като настинки, пневмония и разбира се COVID-19.

Тоалетните и баните са едни от най-добре почистваните места в хотелите и респективно са най-малко населени от бактерии.

Въпреки това, ако чашата за пиене в банята не е за еднократна употреба ви препоръчваме да я измиете, преди да я използвате (лосионът за тяло и шампоанът са добри заместители на препаратите за съдове), тъй като никога не можете да сте сигурни колко добре е била почистена. Вратите на баните също могат да са източници на патогени, от неизмити ръце или мръсни парцали за почистване.

Внимавайте с дистанционното

Леглото, чаршафите и възглавниците също могат да са дом на нежелани гости. Изследване направено през 2020г. показва, че след като предсимптоматичен COVID пациент е бил настанен в хотелска стая, се наблюдава значително ниво на замърсяване на много от повърхностите, което в най-висока степен е било именно върху чаршафите, калъфките за възглавници и одеялата.

Докато вероятността чаршафите и калъфките за възглавниците ви да бъдат сменени след последните посетители е доста голяма, то смяната на покривките за легла и одеялата не е толкова сигурна. А това означава, че тези материи се превръщат в невидими обиталища на патогени, подобно на седалките в тоалетните. Имайте предвид, че не винаги чаршафите се сменят след всеки гост, така че може би е добре да носите свои.

По-малко обаче се замисляме за това какво се крие на бюрото, нощното шкафче, телефона, чайника, кафемашината, ключовете за осветление или дори дистанционното – повърхности, които рядко се дезинфекцират между посетителите.

Вируси като норовирус могат да живеят с дни върху твърди повърхност, също както коронавируса, а обикновено в хотелските стаи има нови гости на по-малко от 12 часа.

Меките материи върху столове, дивани, както възглавнички и завеси също са трудни за почистване и има голяма вероятност да не са изпрани, освен ако върху тях не е имало петно, така че миенето на ръцете след като сте се докосвали до тях е добра идея.

