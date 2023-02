Произходът на COVID-19: Нова теория води до по-голямо объркване

„Искаме да знаем какво доведе до това, така че можем да се надяваме да опитаме и да предотвратим подобно нещо в бъдеще.“

Тези думи на д-р Дейвид Релман, експерт по инфекциозни болести и микробиолог от Станфордския университет, отразяват националния разговор около произхода на COVID-19 през 2021 г.

От лаборатория ли е? Зоонозен трансфер ли е? Нещо друго? Със сигурност с времето отговорът ще стане ясен.

Но сега, три години след началото на пандемията, която все още нарушава ежедневието ни, САЩ само добавя още неяснота относно това какво наистина се е случило в Ухан в края на 2019 г. Департаментът е оценил, че пандемията COVID-19 най-вероятно е възникнала от лабораторно изтичане в Китай, според наскоро актуализиран класифициран разузнавателен доклад, докладван за първи път от The Wall Street Journal в неделя.

И все пак два източника казаха, че отделът е оценил в доклада на разузнаването, че има „ниска вероятност“, че коронавирусът случайно е изтекъл от лаборатория в Ухан, съобщиха Джереми Хърб и Наташа Бертран от CNN.

Разузнавателните агенции могат да правят оценки с ниска, средна или висока вероятност; а оценката с ниска степен на доверие обикновено означава, че получената информация не е достатъчно надеждна или е твърде фрагментирана, за да се направи по-категорична аналитична преценка, или че няма достатъчно налична информация, за да се направи по-стабилно заключение.

Съветникът по националната сигурност Джейк Съливан призна, че разузнавателната общност е разделена по въпроса, като същевременно отбеляза, че президентът Джо Байдън е вложил ресурси, за да стигне до дъното на въпроса за произхода.

Разузнавателната общност е разделена по въпроса от години.

През 2021 г. разузнавателната общност разсекрети доклад, който показа, че четири агенции са оценили с ниска степен на доверие, че вирусът вероятно е прескочил от животни на хора естествено в дивата природа. Със средна степен на доверие се приема, че пандемията е резултат от лабораторен инцидент.

Теорията за лабораторния инцидент набира популярност

През по-голямата част от 2020 г. привържениците на теорията за лабораторното изтичане трябваше да се борят срещу твърденията, че са ксенофобски или расистки – отчасти благодарение на антикитайската реторика на тогавашния президент Доналд Тръмп, който прегърна с лекота теорията.

Разследване, започнато от Държавния департамент на Тръмп, което се опитваше да проучи дали китайската програма за биологични оръжия може да е имала по-голяма роля в произхода на пандемията в Ухан, беше закрито в началото на управлението на Байдън.

Писмо от експерти по общественото здраве, публикувано през февруари 2020 г. в The Lancet, влиятелно научно списание, също даде глас рано, като обяви, че вирусът има естествен произход.

Но теорията за лабораторния инцидент придоби все повече сила с времето, особено след съобщенията, че разузнавателната общност е открила доказателства, че изследователи от Института по вирусология в Ухан са се разболели сериозно от мистериозен вирус през ноември 2019 г. – въпреки че не е ясно дали са се заразили с COVID-19 и не се появиха допълнителни доказателства, които да потвърдят този доклад.

До юли 2021 г. висши служители от управлението на Байдън, наблюдаващи разузнаването за произхода, вярваха, че теорията за лабораторното изтичане е поне толкова достоверна, колкото и възможността вирусът да се е появил естествено в дивата природа – драматична промяна спрямо година по-рано, когато демократите публично омаловажиха такава идея.

„Не е окончателен отговор“

Последната оценка на разузнаването беше предоставена на Конгреса, тъй като републиканците от Капитолийския хълм настояваха за по-нататъшно разследване на теорията, като същевременно обвиняваха администрацията на Байдън, че омаловажава нейната възможност.

Председателят на Камарата на външните работи Майкъл Маккол каза, че е „доволен“, че Министерството на енергетиката „най-накрая е стигнало до същото заключение, до което вече бях стигнал“. (Републиканецът от Тексас публикува доклад от 2021 г., който заключава, че „преобладаването на доказателствата“ показва, че пандемията произхожда от изтичане на информация от лабораторията в Ухан.)

„Сега е моментът цялата администрация на Байдън да се присъедини към Министерството на енергетиката, Федералното бюро за разследване и по-голямата част от американците, като публично заключи това, което здравият разум ни каза в началото – пандемията COVID-19 произхожда от лаборатория в Ухан, Китай“, каза Маккол в изявление.

Съливан каза, че Байдън е наредил националните лаборатории, които са част от Министерството на енергетиката, да бъдат включени в оценката.

„В момента няма категоричен отговор от разузнавателната общност по този въпрос“, каза Съливан пред Дана Баш от CNN.

И така, къде ни оставя това? Недалеч от мястото, където започнахме.

Предишни пандемии са възникнали от естествено предаване чрез животни и често са необходими месеци или години, за да се открие гостоприемникът, през който е преминал вирусът, докато се е адаптирал да заразява хората. В някои случаи, както при Ебола, оригиналният естествен източник никога не е бил идентифициран.

Тогава защо има значение откъде идва COVID-19?

Както Релман, микробиологът от Станфорд, отбеляза пред CNN, намирането на отговора може да помогне за предотвратяване на следващата пандемия.