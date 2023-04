Първи докладван случай: Растителна гъба убиец зарази човек в Индия

Б олестта на сребърните листа е проклятие за различни ботанически растения, от круши до рози и рододендрон. Инфектирайки листата и клоните им, гъбичката Chondrostereum purpureum може да бъде фатална за растението, ако не се лекува навреме.

Освен риска от загуба на случайни розови храстчета, гъбичната болест никога не е била считана за проблем за хората. Досега.

В това, което изследователите предполагат, че е първият докладван случай от този вид, 61-годишен индийски миколог изглежда се е заразил с доста сериозен случай на болест на сребърните листа в собственото си гърло, предоставяйки рядък пример за патоген, който изглежда прави огромен скок през цели кралства в дървото на живота.

Наскоро публикуван казус описва пациент от мъжки пол в източния регион на Индия, постъпил в медицински център с кашлица и дрезгав глас, умора и затруднено преглъщане. Cлед рентгеново сканиране на врата му, се разкрива пълен с гной абсцес до трахеята му.

Лабораторните тестове не успяват да открият опасни бактерии, но специална техника разкрива наличието на дълги, подобни на корен нишки, наречени хифи.

A 61-year-old plant mycologist from India is the first person in the world to contract a plant fungal disease.

